Orgatec: Work-Visions made in Austria

In der Nacht vom Homeoffice aus, am Tage mit dem Tablet online im Zug, im Unternehmen via Sharing-Workplace oder im innovativen „Open Space Office“ – die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung erfordern neue Unternehmenskulturen. Teamplayer, Projektgruppen, Meetings – das Arbeitsleben steckt voller Bewegung und tickt heute ganz anders als noch vor einigen Jahren. Wie es gelingt, die neue Freiheit mit notwendigen Strukturen zusammenzubringen, zeigen die Aussteller auf der Orgatec 2018. Unter dem Motto „culture@work“ zeigt die Leitmesse für moderne Arbeitswelten in Köln vom 23. bis zum 27. Oktober, dass sich die komplexe Beziehung zwischen technologischer Entwicklung und menschlichem Wohlbefinden als zentrale Herausforderung für die Zukunft meistern lässt. Gerade in diesem Bereich hat auch die Büromöbelindustrie aus Österreich starke Konzepte zu bieten.



Wohnliche Büro-Architektur für den optimalen Arbeitsplatz



Wie man aus klassischen Büros zeitgemäße Kreativstätten für moderne Arbeitsformen macht, demonstriert z. B. Wiesner-Hager in Köln. Unter dem Motto „New Work Bürokonzepte“ dreht sich bei den Experten aus Österreich alles rund um flexible Arbeitsplatz-Szenarien. Vom elektrisch höhenverstellbaren Tischsystem über dynamische Tables für Coworking Spaces bis hin zu smarten Zonen im Teambüro. Denn Büroarchitektur wird sich zukünftig noch stärker an den Anforderungen für effiziente Arbeits- und Kommunikationsprozesse definieren.



Reale und digitale Welten formschön verbinden



So ist z. B. der Austausch ein zentraler Faktor im Arbeitsleben. Auch Face-to-Face. Trotz enormer Technisierung kann die digitale Welt reale Kontakte und Treffen nicht ersetzen. Dafür steht auch das diesjährige Messestandkonzept von Braun Lockenhaus: Diverse Kommunikationszonen bieten auf 350 qm ausreichend Raum zum regen Gedankenaustausch. Formschön und gemütlich im Lounge-Style. Denn kreative Prozesse brauchen ein angenehmes Ambiente. Ob farbenfroh mit Stoff bezogen oder klassisch mit schwarzem Leder, naturgebeiztes Holzgestell oder poppig farbig lackiert, Sessel, Barhocker oder Bank – die aktuellen Sitzgelegenheiten punkten mit einem hohen Designfaktor, lassen sich individuell konfigurieren und eröffnen großen gestalterischen Freiraum. Außerdem ein Highlight für größere Veranstaltungen: elektronische Nummerierungssysteme – steuerbar per App. Sie ermöglichen nicht nur die blitzschnelle Nummerierung der Sitzplätze, sondern auch deren Personalisierung sowie die farbige Abbildung von Fotos oder Firmenlogos in überzeugender Qualität.



Events und Lifestyle rund um den Workflow



Die österreichischen Büromöbelhersteller haben sich auf individuelle Lösungen spezialisiert und punkten auch außerhalb des Kölner Messegeländes mit starker Office-Präsenz. Wie elegant z. B. Wohnmöbel mit Büroeinrichtungen verschmelzen, präsentiert Wittmann mit einer Pop-up-Ausstellung im Showroom von Pesch parallel zur Orgatec, von 15 bis 18 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Ring 22. Nach dem Motto „Atmosphäre schafft Wohlbefinden und Wohlbefinden steigert Kreativität sowie Produktivität“ sorgen die neuesten Modelle von Sebastian Herkner für gepflegte Wellbeing-Atmosphäre. Schließlich müssen und sollen Büromöbel nicht nur funktional, sondern auch wohnlich und stilvoll sein.



Sonderausstellung zur Zukunft des Arbeitens



„Creating Visions“ heißt es deshalb auch im Bene Showroom in Köln am Habsburgerring 2: Bis zum 26. Oktober läuft dort die Sonderausstellung „The Bene Kaleidoscope“. Zur exklusiven Ausstellungseröffnung lädt der Büroexperte am Dienstagabend um 19 Uhr zu „Wine, Dine & Party“, um seine Ideen für die Arbeitswelt von morgen und seine jüngsten Innovationen zu präsentieren, in den Schauraum ein.



Produktwelten rund um die Funktionsbereiche „Konzentration & Reflexion“, „Kollaboration & Interaktion“ sowie „Kommunikation & Repräsentation“ punkten mit maßgeschneiderten Lösungen. Vom Design bis hin zur Strukturierung, Zonierung und Ausstattung verbinden z. B. innovative Konzepte made in Austria Nischen für konzentriertes Arbeiten und Kommunikationsinseln zu modernen Open Offices. Wobei eine vielfältige Farb- und Materialauswahl Wohnlichkeit an den Workplace bringt und Raum für individuelle Architekturen bietet.



