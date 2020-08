Pressemitteilung BoxID: 812408 (die neue welle)

3.000 Euro-Spende für Stiftung Aufwind

Großer Andrang beim neue welle Freiwaschtag

„Wir spendieren die Reinigung Ihres Autos und tun damit Gutes“, so lautet das Angebot des neue welle Freiwaschtag, die der Radiosender die neue welle gemeinsam mit dem EFA-Tankstellenbetrieb am 30. Juli ganztags zum zwölften Mal veranstaltet hatte. Zahlreiche Hörer nahmen die Einladung an und kamen zum neu eröffneten EFA SB-Waschpark um dort kostenfrei das eigene Auto zu reinigen.



Für jedes gewaschene Auto spendeten die Veranstalter Geld an den guten Zweck – so kamen insgesamt 3.000 Euro für die Stiftung Aufwind zusammen.

Robin Schuster, Geschäftsführer der neuen welle und Wolfgang Fahrer, Geschäftsführer der EFA Tankstellenbetriebe, übergaben nun einen Scheck an Bernhard Slavetinsky, Vorsitzender der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG und der Stiftung Aufwind.



„Mit der der Spende werden wir verschiedene regionale Projekte unterstützen, wie zum Beispiel ‘Gemeinsam aktiv‘, welches das Wissen über Bewegung vermittelt und Spaß am aktiven Miteinander fördert oder auch das ‚Spielzimmer im Universitätskliniken Heidelberg‘ fördern“, so Bernhard Slavetinsky, Vorstandsvorsitzender der PDS Bank Karlsruhe-Neustadt. Wolfgang Fahrer, Geschäftsführer der EFA-Tankstellenbetriebe erklärt sein soziales Engagement: „nur durch gemeinsames Engagement in der Region kann Gutes geschaffen werden. Für uns ist diese Spende ein Selbstverständnis“.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (