Mnich wechselt per Förderlizenz nach Selb

Florian Mnich wird ab sofort für den VER Selb in der Oberliga auflaufen. Der 20-jährige Schlussmann erhält eine Förderlizenz für den Drittligisten. Gleichzeitig wurde der bisher bestehende Förderlizenzvertrag mit den Hannover Scorpions aufgelöst.



„Für Florian ist es wichtig, wieder regelmäßig an einem Trainingsbetrieb teilzunehmen und Spielpraxis zu sammeln. In Selb herrscht auf der Torhüterposition aktuell Bedarf, weshalb die nun getroffene Vereinbarung für alle Parteien von Vorteil ist“, erklärt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.



Bei Bedarf kann Mnich, der Anfang 2019 zu den Adlern wechselte und im Anschluss für die weitere Saison 2018/19 an DEL2-Kooperationspartner Heilbronn ausgeliehen wurde, jederzeit zurück nach Mannheim beordert werden.

