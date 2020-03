Pressemitteilung BoxID: 791026 (Die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH & Co. KG)

Adler treffen weitere Personalentscheidungen

Nach den Vertragsverlängerungen mit Mark Katic, Andrew Desjardins, Tommi Huhtala, Cody Lampl, Matthias Plachta, Nico Krämmer und Joonas Lehtivuori sowie den bereits bekannten Abgängen von Phil Hungerecker und Janik Möser haben die Adler Mannheim in diesen Tagen weitere Personalentscheidungen getroffen. Demnach werden die Torhüter Johan Gustafsson und Mirko Pantkowski sowie Stürmer Brent Raedeke künftig nicht mehr für den Tabellenzweiten der Hauptrunde 2019/20 auflaufen.



Gustafsson wechselte im vergangenen Sommer vom amtierenden CHL-Sieger Frölunda Indians zu den Adlern. Der 28-jährige Schwede stand in 21 DEL-Partien zwischen den Pfosten und brachte es bei einem Schnitt von 2,64 Gegentoren pro Spiel auf eine Fangquote von 88,8 Prozent.



Förderlizenzspieler Pantkowski wird Mannheim nach insgesamt sechs Jahren ebenfalls verlassen. Der 1,83 Meter große und 75 Kilogramm schwere Torhüter durchlief zunächst die Nachwuchsabteilungen seines Heimatvereins in Kassel, ehe er sich zur Saison 2014/15 den Jungadlern anschloss. Ab der Spielzeit 2016/17 gehörte Pantkowski zum Kader der Adler, sammelte aber überwiegend bei den Kooperationspartnern Kassel Huskies und Heilbronner Falken Profierfahrung. Für die Adler absolvierte Pantkowski insgesamt vier DEL-Spiele.



Von den Iserlohn Roosters und mit der Erfahrung von 118 DEL-Partien kam Raedeke im Sommer 2015 nach Mannheim. Der im kanadischen Regina geborene Angreifer lief in den vergangenen fünf Spielzeiten 201-mal für die Adler in Deutschlands höchster Spielklasse auf. Dabei erzielte Raedeke 37 Tore und verbuchte 33 Vorlagen.

