Sommerreise des Diakonie-Präsidenten: Im Zeichen von Corona

.

Die diesjährige Sommerreise von Diakonie-Präsident Ulrich Lilie steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Er besucht vom 3. bis 7. August 2020 diakonische Träger, die in besonderem Maß von Covid-19 betroffen waren und sind.



Diakonie-Präsident Lilie spricht mit Mitarbeitenden, Bewohnern und Verantwortlichen in diakonischen Einrichtungen in Baden, Württemberg, Bayern, Sachsen und Niedersachsen.



Stationen der Sommerreise sind:

Montag, 3. August: Freiburg (Breisgau): Gespräch mit Diakonie-Vertretern aus Stadt und Region



Dienstag, 4. August: Mariaberg (Kreis Sigmaringen) und Ellen-Märker-Haus Harburg (Donau-Ries)



Mittwoch, 5. August: Diakonie Hochfranken in Hof

Pressegespräch: 12.00 Uhr, Sophiencafé, Sophienstr. 18 a, 95028 Hof



Donnerstag, 6. August: Bethlehemstift in Zwönitz (Erzgebirge)

Freitag, 7. August: Hanns-Lilje-Heim der Diakonie Wolfsburg Pressegespräch: 13.30 Uhr, Martin-Luther-Str. 22, 38440 Wolfsburg





