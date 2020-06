Pressemitteilung BoxID: 802413 (Diakonie Deutschland)

Diakonie-Zitat: Engagierte Nachbarschaften sind Baustein für lebendige Zivilgesellschaft

Zum vierten Mal zeichnen die nebenan.de Stiftung und die Diakonie Deutschland mit weiteren Partnern nachbarschaftliche Projekte auf Länder- und Bundesebene aus, die sich für ein offenes, lebendiges und solidarisches Miteinander in ihrem lokalen Umfeld einsetzen. Ab sofort und bis zum 6. Juli können sich engagierte Nachbarschaftsprojekte wieder für den mit insgesamt 58.000 Euro dotierten Deutschen Nachbarschaftspreis bewerben.



Dazu erklärt Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland und Mitglied der Bundesjury: "Wie wichtig lebendige Nachbarschaften sind, zeigt sich in der Corona-Pandemie. Ob Einkaufshilfen, Online-Konzerte oder der virtuelle Stammtisch - überall entstanden kreative Initiativen, um Nachbarinnen und Nachbarn zu unterstützen. Doch nicht nur in Krisen ist nachbarschaftliches Engagement unerlässlich für ein offenes und solidarisches Miteinander. Gerade jetzt kann man vielerorts sehen, wie eine lebendige Zivilgesellschaft das Zusammenleben gestaltet: Stabile und funktionierende Nachbarschaften hängen von der Vorarbeit und auch dem Engagement der Sozialarbeiter, Stadtplanerinnen und kommunalen Entscheidungsträgern ab. Dort, wo Quartiersmanagement funktioniert und eine soziale Infrastruktur besteht, kann der Keim von Nachbarschaftshilfe gedeihen. Der Deutsche Nachbarschaftspreis prämiert kreatives und lebendiges Engagement in der und für die Nachbarschaft und regt vor allen Dingen zum 'Nachmachen' an."



Mehr Infos: www.nachbarschaftspreis.de





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (