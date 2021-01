Eine etwas verspätete Weihnachtsüberraschung konnten einige Kinder im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld in Empfang nehmen. Durch das hohe Bestellaufkommen vor Weihnachten kamen die Sachen erst im neuen Jahr an. Die Freude darüber war trotzdem groß, auch wenn man diese aufgrund der Masken, nur in den Augen der Kinder erkennen kann.



„Anschaffen konnten wir die Spiele, Fahrzeuge und Bälle durch eine großzügige Spende des Lions Clubs Saalfeld. Herzlichen Dank dafür“, sagt Andrea Tauchnitz, Leiterin des Jugend- und Stadtteilzentrums.



Aufgrund der Pandemie ist die Arbeit des Stadtteilzentrums derzeit nur eingeschränkt möglich. Die sonst für viele Nutzer attraktive „offene Arbeit“ ist derzeit nicht möglich. Dennoch findet Kinder- und Jugendarbeit in festen Gruppen und ausschließlich mit vorheriger Anmeldung statt.



Wir stehen auch gerne für telefonische Kontakte und Anfragen oder auch Treffen im Freien zur Verfügung. Wer einfach mal raus möchte und einen aufgeschlossenen Gesprächspartner außerhalb der Familie braucht kann sich gerne an die Mitarbeiter des Stadtteilzentrums wenden.

(lifePR) (