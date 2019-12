Pressemitteilung BoxID: 778737 (Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH)

Teddys bringen Kinder zum Strahlen

Ein kleiner Junge wirft einen verstohlenen Blick auf den bärtigen Mann mit roter Mütze, der durch die Flure der Kinderklinik läuft. Dann geht er cool ein paar Schritte in Richtung Aufenthaltsraum und hofft, keiner sieht ihm seine Aufregung an. Und dann verrät er sich, rennt plötzlich los und ruft ganz aufgeregt in den Gruppenraum: „Dr Nikolaus isch da!“ Und tatsächlich – der Nikolaus besucht die Kinderklinik am Diak.



Der Nikolaus, mit bürgerlichem Namen Maik Mehnert und Geschäftsführer der Firma Mehnert Lasertec GmbH in Bühlertann, kam am 6.12. zum zweiten Mal in Folge die Klinik für Kinder und Jugendliche besuchen und verteilte Steiff-Teddys an die kleinen Patienten. Die Idee entstand zusammen mit seinen Kollegen. Anstatt den Kunden der Firma Weihnachtsgeschenke zu überbringen, investierte Mehnert das Geld in die Steiffbären, um Kindern, denen es in der Vorweihnachtszeit weniger gut geht, eine Freude zu machen und Abwechslung in den Klinikalltag zu bringen. „Es ist berührend zu sehen, wie sich die Kinder über den Besuch des Nikolauses freuen – und dann natürlich auch über die Geschenke. Ich selbst bin ein großer Steiff-Fan und denke, dass die Bären den Kindern ein guter Freund sein können“, so der engagierte Geschäftsführer.



100 Teddybären hat die Firma ihm zu einem Sonderpreis für die kleinen Patienten überlassen. Professor Dr. Andreas Holzinger, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche ist begeistert von so viel Engagement. „Wir sind sehr dankbar, dass wir schon zum zweiten Mal mit Teddys der Traditionsfirma beschenkt werden. Für die Kinder ist es etwas ganz besonderes und eine echte Überraschung.“ Auch 2020 will Mail Mehnert wieder als Nikolaus in die Klinik kommen. „Es ist die Freude der Kinder, die mich antreibt, weiterzumachen.“

