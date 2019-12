Pressemitteilung BoxID: 778601 (Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH)

Das Altern mit Humor nehmen

Der Kabarettist Mäc Härder aus Bamberg begeisterte am 03. Dezember im Rahmen der Vernissage „Sie hat mir der Himmel geschickt – Karikaturen zu Sterben, Tod und Trauer“ das Publikum in der Volkshochschule Schwäbisch Hall. Mit seinem humoristischen Programm über Altern und Sterben will Mäc Härder dem Thema mehr Leichtigkeit geben und Tabus brechen.



Die Ausstellung mit über 83 Karikaturen ist eine Leihgabe der Hospizakademie Bamberg. Seit 2012 touren die Zeichnungen durch Deutschland und wurden bisher in 50 verschiedenen Städten gezeigt. Dr. Birgit Herting, Chefärztin der Klinik für Neurologie und Gerontoneurologie am Diak Klinikum und Birgit Messner, Mitglied des Vorstands im Förderverein Hospiz in Schwäbisch Hall, eröffnete den Abend. „Es ist unser Anliegen, das Thema Sterben und Trauer in die Mitte der Gesellschaft zu holen – raus aus der Tabuzone. Dafür ist eine kabarettistische Einlage wie die von Mäc Härder in Verbindung mit einer Karikaturenausstellung ein idealer Brückenbauer.“



Die Veranstaltung fand im Rahmen der Diakademie-Reihe des Diak Klinikums in Kooperation mit der VHS statt. Die rund 35 Besucher erlebten in lockerer Atmosphäre und durch Mäc Härders offene, aber nie den Bogen überspannende Art, wie nah Lachen und Weinen, Freud und Leid, beieinander liegen.



Die Ausstellung der Karikaturen ist noch bis zum 20.12.2019, zwischen 09 und 18:00 Uhr in der VHS, im Mittelbau zu besichtigen. Der Karikaturenband zur Ausstellung ist für 5 Euro im Osiander oder in der VHS an der Information erhältlich.









