Weltdiabetestag: Hamburg bringt Licht ins Diabetes-Dunkel

Am gestrigen Weltdiabetestag hat diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe als Zeichen der Diabetesaufklärung das Hamburger Wahrzeichen, den „Michel“, vor ca. 200 Zuschauern blau illuminiert. Die „Blue Monument Challenge“ macht überall auf der Welt auf die chronische Krankheit Diabetes mellitus aufmerksam. Weltweit sind 415 Mio. Menschen an Diabetes erkrankt, in Deutschland gibt es fast 7 Mio. Menschen mit Diabetes. Den Buzzer für die Illumination drückte am Abend der Vorstandsvorsitzende von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Dr. Jens Kröger, gemeinsam mit Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. In ihrem Grußwort in der Krypta der Kirche betonte Prüfer-Storcks, dass sie das Anliegen eines Nationalen Diabetesplans unterstütze, dieser sei sinnvoll und würde dringend gebraucht. Zudem verwies die Senatorin auf die positiven internationalen Erfahrungen mit verhältnispräventiven Maßnahmen wie der höheren Besteuerung auf extrem ungesunde Lebensmittel wie Softdrinks und die Entlastung auf gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse. In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde erneut ein Paradigmenwechsel von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention sowie eine klare Nährwertkennzeichnung und eine Reduktion von Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Lebensmitteln gefordert.



„Diabetes ist nach wie vor die am meisten unterschätzte chronische Krankheit unserer Gesellschaft. Ein dauerhaft zu hoher Blutzuckerspiegel kann zu dramatischen Folgeerkrankungen führen! Täglich kommen 1 000 Neuerkrankte hinzu, das sind 1 000 Neuerkrankte zu viel. Wir müssen endlich Maßnahmen ergreifen, die den Diabetes-ICE stoppen. Mit unserer Aufklärungsaktion bringen wir Licht ins Dunkel“, sagt Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und niedergelassener Diabetologe in Hamburg-Bergedorf, und ergänzt: „Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputationen, Erblindungen und Nierenversagen können die Folge einer fehlenden Therapie sein, daher ist es wichtig, den Diabetes möglichst früh zu erkennen und früh zu behandeln.“



Zu der anschließenden politischen Podiumsdiskussion in der Krypta des Michels zum Thema „Weltdiabetestag: Auswege aus der Diabetes-Falle“ waren 100 Personen aus den Bereichen Medizin, Industrie, Politik und Presse gekommen, das Spektakel der Illumination vor dem Hauptschiff der Kirche verfolgten ca. 200 Personen. Die Aktion der Illumination wurde unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft der Hamburger Diabetes-Schwerpunktpraxen, der Hamburger Gesellschaft für Diabetes und dem Netzwerk Diabetischer Fuß Hamburg sowie der Firma Almased. Die Konzeption der Illumination wurde von team licht erstellt und in Kooperation mit Hamburg showtechnik umgesetzt. Untermalt war die 45-sekündige Inszenierung mit dem musikalischen Stück „Palladio“ von Karl Jenkins. Insgesamt wurden 63 Fluter, Spots und Sky-Beamlights installiert, die mit 23 360 Watt den Michel noch bis tief in die Nacht erleuchteten. Novo Nordisk unterstützte die Podiumsdiskussion. Bilder von der Veranstaltung finden Interessierte hier: https://www.diabetesde.org/blaue-illuminationen-weltdiabetestag-2017



Die zentrale Patienten-Veranstaltung zum Weltdiabetestag findet am 19. November in Berlin statt. Sie richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte aller Altersklassen.



Terminhinweis Patiententag in Berlin:

Sonntag 19.11.2017 vom 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Infotainment-Veranstaltung

„Diabetes – beweg(t) dein Leben“ für Patienten und Angehörige, moderiert von Andrea Ballschuh

KOSMOS, 10243 Berlin, Karl-Marx-Allee 131 a

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die Menschen mit Diabetes, Diabetesberater, Ärzte und Forscher vereint. Gemeinsam schaffen wir Öffentlichkeit für das Thema und vertreten die Interessen der Menschen mit Diabetes. Wir setzen uns für eine bessere Prävention, Versorgung und Forschung im Kampf gegen die Volkskrankheit Diabetes ein. Die Krankheit breitet sich auch in Deutschland rasch aus. 6,7 Millionen Menschen sind von Diabetes betroffen und jeden Tag kommen fast 1 000 Neuerkrankte hinzu.



Gegründet wurde diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG, www.ddg.info) und dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD, www.vdbd.info). Die Selbsthilfe ist innerhalb von diabetesDE durch die selbstständige Selbsthilfeorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M, www.ddh-m.de) vertreten.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren