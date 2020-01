Pressemitteilung BoxID: 781828 (DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung)

Bahnfahren wird billiger - Autofahren auch

Seit 1. Januar sind Fernverkehr-Tickets der Deutschen Bahn günstiger, weil für sie nun der ermäßigte Steuersatz gilt. Heute haben die obersten Finanzbehörden der Länder entschieden, dass neben der BahnCard 100 ab Februar auch die BahnCards 50 und 25 preiswerter werden. Sie kosten künftig 10 Prozent weniger. Das freut auch Autofahrer: Inhaber einer BahnCard sparen bei der Kfz-Versicherung der DEVK.



Im sogenannten „Klimapaket“ hatte die Bundesregierung Ende Dezember festgelegt, dass für Bahnfahrkarten künftig der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent gilt – statt bisher 19 Prozent. Seit Anfang des Jahres sind die Tickets günstiger. Die Deutsche Bahn gibt den Kostenvorteil vollständig an ihre Kunden weiter. Auch die BahnCard 100 ist seit 1. Januar preiswerter. Offen war bisher die Frage, ob auch die weiter verbreiteten BahnCards 50 und 25 billiger werden. Sie lohnen sich oft schon bei wenigen Fahrten im Jahr, weil die Tickets dann jeweils 50 bzw. 25 Prozent günstiger sind. Jetzt haben die Länderfinanz- behörden zugestimmt, dass auch die BahnCards 50 und 25 günstiger werden: um 10 Prozent.



Mit der BahnCard 7 Prozent in der Kfz-Versicherung sparen



Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland besitzen eine BahnCard. Die DEVK belohnt das klimafreundliche Engagement von Autofahrern, die ihr Fahrzeug auch mal stehenlassen und auf die Bahn umsteigen. Für Pkw gewährt die DEVK bis zu 7 Prozent Beitragsrabatt in der Kfz-Versicherung – egal, welche Variante der BahnCard Autofahrer besitzen. Vergünstigungen gibt es auch für alle, die ein Jobticket besitzen oder eine Jahreskarte Bus und Bahn. Sie sparen bei der DEVK 5 Prozent. Die Rabatte sind nicht kombinierbar.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie hier: www.devk.de/pressemitteilungen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (