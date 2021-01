Autor Jando ist Experte für die großen Themen Liebe, Freundschaft, Hoffnung und Magie, aber auch Trauer und Abschied. Gerade in den schweren Corona-Zeiten spricht er vielen Menschen aus der Seele, vermittelt über seine Social-Media-Kanäle Mut und tröstet mit seinem künstlerischen Schaffen.



Als Abschluss des bewegten Pandemiejahres und zum Start in ein hoffnungsvolles 2021 greift er eine alte Tradition aus Schottland auf: Zum Jahreswechsel gedenkt man mit Musik der Toten, die ihre letzte Reise angetreten haben. Der Song „Auld Lang Syne“ bedeutet sinngemäß „längst vergangene Zeit“, oder wie es der Wind in Jandos Buch „Die Chroniken der Windträume“ flüstert: „Liebe geht ein ganzes Leben. Egal wie. Egal wann. Egal wo.“



Jando, der 2020 mit seinen Büchern „Die Weisheit des Regenbogens“ und „Bilder, die ich dir aus Worten male“ wochenlang in den Bestsellerlisten zu finden war, hat in dem Video „In loving memory“ die Gefühle nach dem Verlust eines lieben Menschen berührend dargestellt. Jando, der unter seinem bürgerlichen Namen Jens Koch, auch als Drehbuchautor und Filmproduzent tätig ist, schrieb das Script, produzierte das Video selbst und wählte die „Auld Lang Syne“-Version von der Songwriterin Sam Wray.



Innerhalb von zwei Tagen wurden die emotionalen Bilder mit Musik bei Facebook über 80.000 Mal angesehen und über 800 Mal geteilt. Bei YouTube kam das Video an einem Tag auf über 26.000 Aufrufe und bei Instagram wurde „In loving memory 2020“ 6.000 Mal aufgerufen.



„Ich selbst habe im Jahr 2020 meine Mutter verloren und kann mehr denn je nachfühlen, wie sich so ein endgültiger Abschied von einem geliebten Menschen anfühlt“, berichtet Autor Jando. „Musik und ein Moment des Innehaltens im Alltag schafft mir Raum für die Trauer und ich hoffe, dass das Video auch vielen anderen diese Möglichkeit eröffnet.“



Anbei die Links zum Video:



https://www.facebook.com/JandoSchriftsteller/videos/739458626664892/



https://www.youtube.com/watch?v=M_bLxUKKlT8



