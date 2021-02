Rise ist ein globales Programm zur Förderung von talentierten und sozial engagierten Jugendlichen. Das weltweite Förderprogramm wurde von Schmidt Futures und dem Rhodes Trust initiiert. Rise möchte begabten jungen Menschen eine Chance geben, sich weiter zu entwickeln und sie lebenslang dabei unterstützen, sich gesellschaftlich zu engagieren.



Jedes Jahr wählt Rise 100 globale Gewinner*innen im Alter von 15 bis 17 Jahrenaus, die lebenslang in ihrem Engagement unterstützt werden. Sie haben zudem die Möglichkeit, zu einem Summit zu reisen, erhalten bedarfsorientierte finanzielle Förderung für Ausbildung, Studium und Praktika sowie den Zugang zu Finanzierungen für Projekte und Unternehmensgründungen.



Die lebenslange Förderung kann einen Wert von bis zu 500.000 US- Dollar erreichen, dadurch ist Rise das größte Stipendium weltweit. Die Programmsprache ist Englisch.



Bis zum 10. Februar 2021 können sich Jugendliche, die am 1. Juli 2021 im Alter von 15 bis 17 Jahren sind, mithilfe der Hello World - Rise App für das Programm bewerben.



Weitere Informationen zum Rise Programm auf Deutsch finden Sie auf www.deutschlandstiftung.net/projekte/rise. Informationen auf Englisch gibt es unter www.risefortheworld.org.

