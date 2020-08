Pressemitteilung BoxID: 812626 (Deutschlandstiftung Integration)

"Fremde Freunde"

Deutschlands größte Brieffreundschaftsaktion

Zum Welttag des Briefeschreibens am 1. September ruft die Deutschlandstiftung Integration Briefeschreiberinnen und Briefeschreiber dazu auf, sich an der Aktion „Fremde Freunde“ zu beteiligen.



„Mach was Verrücktes. Schreib einen Brief!“ So lautet das Motto der Aktion „Fremde Freunde“, die die Deutschlandstiftung Integration mit Unterstützung von Coca-Cola European Partners im Sommer 2020 ins Leben ruft. Pünktlich zum Welttag des Briefeschreibens am 1. September sind Briefeschreiberinnen und Briefeschreiber, jung und alt, mit und ohne Migrationsbiografie dazu eingeladen, eine persönliche Nachricht an eine noch unbekannte Person zu verfassen. Empfangen werden die Briefe von Bewohnerinnen und Bewohnern in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. So soll ein Dialog über die Grenzen der Herkunft, des Alters und der Religion hinweg angestoßen werden.



Mit der Aktion möchte die Deutschlandstiftung Integration ein Angebot für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger schaffen, die wahnsinnig viel erlebt und immer noch neugierig auf Überraschungen sind. Als sogenannte Risikogruppe wurden sie besonders hart von den Einschränkungen durch Covid-19 getroffen. Sie konnten weder Verwandte und Freunde sehen noch ihre Senioreneinrichtungen verlassen.



Zum Mitschreiben sind alle jene aufgerufen, die Lust haben, ein Teil von Deutschlands größter Brieffreundschaftsaktion zu werden. Die handgeschriebenen Briefe sollen einen generationenübergreifenden Dialog anstoßen, den die Stiftung als Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Solidarität, Offenheit und Toleranz versteht.



Für die Aktion kooperiert die Deutschlandstiftung mit Senioreneinrichtungen, die die Briefe per Zufallsprinzip an ihre Bewohnerinnen und Bewohner verteilen. Auf der Aktions-Website www.aktion-fremde-freunde.de und unter dem Hashtag #fremdefreunde werden inspirierende Geschichten gesammelt, die zum Mitmachen anregen.



Auch Sie wollen „Fremde Freunde“ treffen?



Dann melden Sie sich über anmeldung@aktionfremdefreunde.de mit Namen und Anschrift für ein Brieffreunde-Starterset an oder schreiben Sie Ihren Brief direkt an Deutschlandstiftung Integration, c/o Projektbüro Fremde Freunde, Wallstraße 65 in 10179 Berlin.

