Das DZI feiert Jubiläum: 125 Jahre "Hilfen für Helfende"

15.10.18

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hat die Tätigkeit und die Bedeutung des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bei der Festveranstaltung zum 125-jährigen Bestehen des Instituts gewürdigt. Vor rund 150 Gästen aus der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Wirtschaft sagte sie am Montag im Harnack-Haus, dem Tagungshaus der Max Planck Gesellschaft in Berlin-Dahlem: „Spenden ist eine wichtige Form des bürgerschaftlichen Engagements. Und Spenden ist Vertrauenssache. Spenderinnen und Spender wollen sicher sein, dass ihr Geld auch ankommt. Deshalb ist die Arbeit der Spenderberatung des DZI so wichtig. Mit seiner unabhängigen Auskunftsarbeit stärkt das DZI die Transparenz und das Vertrauen in der deutschen Spendenlandschaft. Das BMFSFJ fördert seit langem die DZI Spenderberatung, denn wir kümmern uns um die Kümmerer.“



Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung des DZI für die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ebenso wie sein bundesweites und internationales Renommee durch die unabhängige Spenderberatung. Die Senatorin hob außerdem hervor: „Gerade in Zeiten, in denen die drängenden sozialen Fragen zu dem Versuch missbraucht werden, unsere Gesellschaft durch populistische und nationalistische Parolen zu spalten, sind unabhängige Kompetenzzentren wie das DZI unverzichtbar, das neutral und fundiert Informationen, Entscheidungshilfen und Orientierung für die Fachwelt und auch die allgemeine Öffentlichkeit bereitstellen.“



Thomas Gebauer, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation medico international e.V., forderte in seiner Festrede ein verstärkt politisches Verständnis des Helfens: „Hilfe ist notwendig, weil von ihr das existentielle Überleben von Menschen abhängen kann und mit sozialem Engagement auch ein Statement gegen die Entsolidarisierung von Gesellschaften gesetzt wird. Aber genauso ist Hilfe auch zu kritisieren, so wie schon die Gründerinnen und Gründer des DZI gesagt haben: Wer Gerechtigkeit zu fordern hat, darf es nicht bei Almosen belassen.“



Die Vorsitzende des Vorstands der Stiftung DZI, Prof. Ingrid Stahmer, dankte den fünf Trägerinstitutionen des DZI, dem Land Berlin, dem Bundesfamilienministerium, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege für die schon langjährige Unterstützung des Instituts. Die vielfältige Trägerschaft aus dem Sektoren Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sei unverzichtbar für die Unabhängigkeit des DZI und die Neutralität seiner Auskünfte und Einschätzungen.

