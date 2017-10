„Schlagerboom“ 2017,

21. Oktober 2017

ab 20:15 Uhr, ARD



WAHNSINN! und BONNIE TYLER beim SCHLAGERBOOOM 2017



Am Samstag, den 21. Oktober, werden mehr als 10.000 Zuschauer live und Millionen an den Bildschirmen eine Kostprobe von zwei Shows bekommen, auf die sich das Deutsche Theater im Jahr 2018 freut: Zum einen wird ein Auszug des brandneuen Stücks WAHNSINN! – Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry zum ersten Mal auf der Bühne zu erleben sein. Sechs Solisten und ein zwanzigköpfiges Tanzensemble präsentieren beim „Schlagerbooom“ in der Westfalenhalle in Dortmund Szenen mit den Hits „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“, „Der Himmel brennt“, „Sieben Tage, sieben Nächte“ und natürlich dem Titelsong “Wahnsinn“.



Vom 16 bis zum 27. Mai 2018 freuen wir uns auf die München-Premiere dieses sensationellen Musicalerlebnis mit allen Hymnen, stimmungsvollen Balladen und unvergesslichen Nr.1-Hits des Ausnahmekünstlers.



Zum anderen tritt in der Westfalenhalle die Rock-Ikone BONNIE TYLER auf. Für Florian Silbereisens internationales Schlagerfest singt sie ihre Tophits „It’s A Heartache“ (1977), „Total Eclipse Of The Heart“ (1983) und „Holding Out For A Hero“ (1984).



Bonnie Tyler stand bereits beim Sommerfest 2014 mit Florian Silbereisen auf der Bühne und freut sich auf den Aufritt.:„Die Zuschauer lieben ihn und sie lieben diese Show, alle singen kräftig mit. Und ich werde dabei sein. Das wird eine großartige Show.“



Weltweit begeistert die heute 66-jährige Bonnie Tyler ihre Fans mit ihrer unverkennbaren Reibeisenstimme – und beweist auch in den letzten Jahren immer wieder, dass sie noch lange nicht zum alten Eise“ gehört. 2018 geht Bonnie Tyler mit ihrer Band auf große „40 Years It’s a Heartache“-Tournee durch Deutschland und Österreich, am 2. April wird sie am Deutschen Theater München all ihre Hits aus den vergangenen Jahrzehnten live interpretieren.



Der Schlagerbooom, die „TV-Schlagershow des Jahres“,wird am 21. Oktober 2017 ab 20:15 Uhr live in der ARD ausgestrahlt. Weitere Gäste beim internationalen Schlagerfest sind unter anderem Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Beatrice Egli, Roland Kaiser und die Kelly Family.





