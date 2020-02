Pressemitteilung BoxID: 787784 (Deutsches Theater München Betriebs-GmbH)

The Elvis Presley Tribute Show

Hommage an den King Of Rock'n'Roll

The Elvis Presley Tribute Show kehrt nach zahlreichen restlos ausverkauften Vorstellungen in den Sil-bersaal zurück. Das stilechte Tribute-Konzert von und mit dem Münchner Musiker Chris Aron präsentiert die frühen Hits des King of Rock’n’Roll aus den 50ern und 60ern wie „Hound Dog“.



Mit dem Engländer Mark Summers steht dabei ein Frontmann auf der Bühne, der mit seinem Aussehen und seiner unvergleichlichen Stimme bereits mehrere Elvis Tribute Contests für sich entschied. Zudem pflegt er eine enge Bekanntschaft zu Priscilla Presley.



Ergänzt wird das Programm von Rockin‘ Piano Sam mit einem Jerry Lee Lewis Special.



EINE ELVIS-SHOW, WIE SIE DAMALS STATTFAND



Innerhalb von nur zwei Jahren hatte Elvis von 1954 bis 1956 die Musikwelt völlig verändert und den Grund-stein für seine einzigartige Karriere gelegt: Rekord-Verkaufszahlen, seine charakteristischen Outfits, Mer-chandising – all das hatte es so bis dahin nicht gegeben. 1956 war Elvis mit seiner eigenen Show – einer Mischung aus Konzert und Revue – auf Tournee. The Elvis Presley Tribute Show ist genauso aufgebaut wie diese Abende. Mit einer Ausnahme: Damals stand der King maximal 30 Minuten pro Abend selbst auf der Bühne, die restliche Zeit wurde von Support-Acts und einem Moderator bestritten. Mark „Elvis“ Summers und seine Begleitband werden mit 60 Minuten doppelt so lange spielen und Songs aus den Jahren 1954 bis 1963 live auf die Bühne bringen: „Heartbreak Hotel“, „Hound Dog“, „Jailhouse Rock“, „Don’t Be Cruel“ und viele mehr.



STILECHTES RAHMENPROGRAMM



Darüber hinaus sorgen auch bei The Elvis Presley Tribute Show weitere Acts für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: So fungieren Chris Aron and The Croakers nicht nur als Begleitband von Mark Summers, sondern treten als Support-Act gemeinsam mit The Tonic Sisters auf – dieses Quartett, das die Elvis-Nummern auch als Chor unterstützt, besticht durch authentischen Sound und originalgetreue Outfits. Durch den Abend führt Moderator Jacky Cleever.



SPECIAL-GUEST ROCKIN PIANO SAM ALS JERRY LEE LEWIS



Abgerundet wird das Programm durch ein Jerry Lee Lewis Special von Rockin´ Piano Sam. In den 50er Jahren traf Elvis während seiner endlosen Tourneen auf viele Musiker, die selbst eine große Karriere vor sich hatten – z.B. Jerry Lee Lewis. Wie Elvis machte Jerry Lee seine ersten Aufnahmen bei SUN Records in Memphis.



Als Elvis 1956 spontan bei SUN Records vorbeischaute, nahm gerade Carl Perkins Songs auf – und Jerry Lee saß am Klavier. Es dauerte nicht lange, da begann eine zweistündige Jam-Session, die als „The Million Dollar Quartet“ bekannt wurde. So entstanden die einzigen gemeinsamen Aufnahmen von Elvis und Jerry Lee, da die gesamte Session mitgeschnitten wurde. Und nun gibt es im Silbersaal ein Wiedersehen zwischen Elvis Presley und Jerry Lee Lewis!



The Elvis Presley Tribute Show – ein Abend geballter Rock’n‘ Roll!

