Spendenaktion bei "Bodyguard - Das Musical" für bedürftige Kinder

Während ihres Gastspiels 2019 sammelte das Deutsche Theater gemeinsam mit der Cast von Body-guard – Das Musical nach den Vorstellungen zwei Wochen lang eifrig für Kinder ohne Hunger. Der gemeinnützige Münchner Verein setzt sich für sozial benachteiligte Kinder ein und sorgt dafür, dass auch sie gesunde und ausreichende Mahlzeiten bekommen.



Denn: Mit leerem Magen lernt es sich schlecht.

Und die Besucherinnen und Besucher haben kräftig gespendet. Daher konnten am 13. Dezember 2019 die Geschäftsführerin des Deutschen Theater Carmen Bayer sowie die beiden Bodyguard-Hauptdarstel-ler Aisata Blackman und Jo Weil einen Scheck über fantastische 11.660 Euro an Sybille Hohnhaus aus dem Vereinsvorstand überreichen. „Das ist der Wahnsinn! Das hilft uns unglaublich. Mit dem Geld kön-nen wir tolle Projekte unterstützen“, freut sich Frau Hohnhaus.



Bei Kinder ohne Hunger helfen alle Mitarbeiter ehrenamtlich. So kommt jeder gespendete Cent den Kindern und ihren Familien zu Gute. „Das ist das Tolle an dieser Zusammenarbeit, als Spender weiß man, wo das Geld hingeht, dass es wirklich ankommt und hilft“, sagt Carmen Bayer. Aisata Blackman ist stolz: „Ich bin froh, dass wir so viel für diesen guten Zweck sammeln konnten.“ Jo Weil zeigt sich über-wältigt von der breiten Unterstützung: „Es ist immer wieder erstaunlich, wie großzügig die Menschen sind. Einfach toll!“



Mehr Informationen zum Verein und Spendenmöglichkeiten unter www.kinder-ohne-hunger.org/



Bodyguard – Das Musical kehrt von 11. bis 21. Juni 2020 ans Deutsche Theater zurück.

