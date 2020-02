Pressemitteilung BoxID: 787623 (Deutsches Theater München Betriebs-GmbH)

Saturday Night Fever 01. - 19. April 2020

"Tony"-Hauptdarsteller Will Bozier war am 20. Februar auf Stippvisite in München

Glitzernde Spiegelkugeln, riesige Hemdkragen, Schlaghosen und Musik, zu der man einfach tanzen muss: Mit Saturday Night Fever kehrt das Discofieber der 70er zurück – bunter und wilder als je zuvor, natürlich mit den Hits der Bee Gees wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „Tragedy“ und „How Deep Is Your Love“.



Hauptdarsteller Will Bozier ließ es sich nicht nehmen, im weißen Disco-Anzug schon vorab am 20. Februar nach München zu kommen, um sich und Saturday Night Fever vorzustellen – Tanzperformance inklusive.



Steile Karriere



Über seine eigenen Tanz-Anfänge erzählt er beim PR-Termin: „Ich fing mit dem Tanzen eigentlich nur an, weil meine Schwester damit angefangen hatte. Meine Mutter dachte, es sei eine gute Idee, damit ich weniger Ärger machen würde. Als meine Schwester dann aber irgendwann aufhörte, machte ich stattdessen weiter.“



Seine Laufbahn sollte steil nach oben gehen: „Später habe ich Matthew Bournes ‚Swan Lake‘ gesehen und das hat mich endgültig inspiriert, eine Karriere als professioneller Darsteller anzustreben. Als ich dann tatsächlich einige Zeit später in eben dieser Produktion die Hauptrollen bekommen habe, ist für mich ein Traum wahrgeworden. Ich war aber von Musicals ebenfalls immer fasziniert.“



Will sprach auch über die Herausforderung in die ikonische Rolle des Tony Manero zu schlüpfen: „Die Rolle des ‚Tony‘ in dieser Produktion ist dezidiert als Tänzer ausgelegt. Das macht die Choreografie von Bill Deamer auch zu einer so großen Herausforderung: Man hat diese schnellen Songs, voller Energie und man muss auch den richtigen Ausdruck in den Songs treffen. Selbstverständlich haben wir all diese ikonischen Bewegungen, wie man sie aus dem Film kennt drin, aber Bill Deamer setzt sie auf eine eigene, mehr dynamische Weise ein.“



Die Neuinszenierung des Kults



Neue Choreografien, authentische Kostüme und Musik satt – die Neuinszenierung von Saturday Night Fever nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die wilde Disco-Ära der 70er. Die Bee Gees sorgen dabei nicht nur unsichtbar für den musikalischen Rahmen. Sie sind – verkörpert durch eine grandiose Live-Band – selbst auf der Bühne mit dabei.



Will Bozier erzählt zur Musik der Bee Gees: „Ich bin durch meine Eltern mit dieser Musik aufgewachsen. Insbesondere mein Vater liebte die Songs der Bee Gees und ich habe sie als Kind schon oft gehört. Außerdem haben wir mal in der Schule eine Art Wettbewerb gehabt (original: After School Competitions), wo wir einige Szenen aus Saturday Night Fever nachgestellt haben.“



Großes Ensemble und eine zeitlose Geschichte



Bemerkenswert an dieser Produktion ist auch die Darbietung des großen Ensembles: Energiegeladen und einfühlsam bringen die Darsteller die emotionale Achterbahnfahrt des jungen Tony Manero auf die Bühne: Jedes Wochenende sprengt der die Ketten der Kleinbürgerlichkeit und wird zum umschwärmten König der Disco-Tanzflächen von New York.



Saturday Night Fever erzählt eine zeitlose Geschichte mit unsterblichen Hits, findet auch Will Bozier: „Die Musik ist nach wie vor unglaublich ansteckend und eingängig; sie bleibt dir sofort im Gedächtnis hängen. Darum ist sie auch heute noch relevant – weil die Leute sie heute nach wie vor gerne hören. Auch die Story selbst hat nach wie vor einen zeitlosen Bezug: Es geht um einen jungen Mann aus schwierigen Familienverhältnissen, der seinen Drang nach Freiheit nur durch den Tanz richtig ausdrücken kann.“



