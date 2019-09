Pressemitteilung BoxID: 767431 (Deutsches Theater München Betriebs-GmbH)

Happy Chinese New Year

Chinesischer Nationalcircus / 10. Februar 2020 um 19:30 / Akrobatische Neujahrsfeier

Seit mehr als 30 Jahren begeistert der Chinesische Nationalcircus sein Publikum weltweit mit außergewöhnlicher Artistik und Akrobatik. Mit einer eigens zum 30-jährigen Jubiläum kreierten Gala, die 2018 als exklusives Weihnachtsgastspiel in Hannover zu sehen war, stellte das Ensemble seinen großartigen Ruf einmal mehr unter Beweis. Im Februar 2020 ist das Programm Happy Chinese New Year nun erstmals in München zu erleben.



Das Fest des chinesischen Neujahrs hat seit jeher im Reich der Mitte die Bedeutung von Weihnachten in unserem Kulturkreis. Es ist das wichtigste Fest, das die Chinesen vornehmlich im Kreise der Familie verbringen und feiern. Es zum Inhalt einer Show anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Company zu machen, war für die Produzenten also naheliegend. Auf ihrer Suche nach geeigneten Künstlern und Artisten wurden sie in der südchinesischen Stadt Changsha fündig. Im Winter 2018 erlebte Happy Chinese New Year schließlich seine umjubelte Deutschlandpremiere und lockte in nur 10 Tagen über 20.000 Besucher an.



30 Meisterakrobaten der Hunan Acrobatic Troupe of China zeigen in Happy Chinese New Year unter der Regie von Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein besonderes Best of-Programm aller legendären Highlights der chinesischen Akrobatik inklusive aller Parade-Disziplinen von Kontorsion und Equilibristik über Schleuderbrett und Tellerjonglage bis hin zum russischen Barren und Kung-Fu-Einlagen.



Eingebettet ist diese Symbiose aus atemberaubender Akrobatik und poetischem Tanz in eine Geschichte, bei der die Mitglieder einer renommierten chinesischen Circus-Akademie aufgrund eines Bergrutsches nicht, wie eigentlich üblich, zu ihren Familien reisen können und das Neujahrsfest zusammen in der Schule verbringen müssen. Dabei ergibt es sich, dass diese jungen Ausnahmeartisten sowohl ihren Job als auch die Kultur ihrer Heimat komplett neu erleben. Eine emotionale Entdeckungsreise zu sich selbst und den kulturellen Highlights der chinesischen Geschichte.



Informationen zum Vorverkauf: Tickets: ab 45,00 € Ticket-Buchung und Versand über den telefonischen Kar-tenservice: 089 / 55 23 44 44, Montag bis Freitag, 9:00 bis 20:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 16:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr. Infos und Ticketbuchung auch unter www.deutsches-theater.de sowie an der Tageskasse im Deutschen Theater, Schwanthalerstraße 13 (Montag bis Samstag, 10:00 bis 19:00 Uhr), über München Ticket, CTS und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

