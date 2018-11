Ersatztermin für die gestrige Lesung "Kaffee und Bier"

30.11.18

Stefan Leonhardsberger

und Stephan Zinner

Kaffee & Bier

Ersatztermin:

Samstag, 8.12.2018

im Silbersaal



Stefan Leonhardsberger:

Schauspieler, Sänger, Songwriter, Kabarettist. Und wie 95% der Österreicher schätzt Stefan Leonhardsberger, geboren in Freistadt im Unteren Mühlviertel, das Kaffeehaus, insbesondere das Wienerische, als Institution besonderer Art, die mit keiner in der Welt zu vergleichen ist.



Stephan Zinner:

Kabarettist, Schauspieler, Autor und Imitator. Und wie 95% der Bayern schätzt Stephan Zinner, geboren in Trostberg im Hinteren Chiemgau, das Wirtshaus, insbesondere das Münchnerische, ebenfalls als einen ganz besonderen Ort.



Beide Orte haben Literaten, Komponisten, Freidenker und Philosophen inspiriert, geprägt und verändert. Und selbstverständlich auch die beiden Künstler.



Das erste gemeinsame Programm von Stefan und Stephan erlebt nun unter dem Titel Kaffee und Bier seine Premiere im wundervollen Ambiente des Silbersaals. Die beiden Schauspieler und Kabarettisten lesen unter anderem Texte von Karl Kraus, Arthur Schnitzler, Joseph Roth, Egon Fridell und Anton Kuh auf der österreichischen Seite. Auf der bayerischen sind Oskar Maria Graf, Joachim Ringlnatz, Gerhard Polt, Frank Wedekind und Karl Valentin und andere vertreten.



Mit Kaffee und Bier geben wir Stefan Leonhardsberger bereits mit seinem fünften Programm im Silbersaal des Deutschen Theaters eine Bühne. Nicht ohne Grund: Der Künstler hat als Wandler zwischen den Genres den Roten Faden mit künstlerisch hohem Anspruch stets in der Hand und spannt ihn höchst unterhaltsam durch den Abend – in diesem Fall durch eine österreichisch-bayerische Melange voller Eigenheiten und Gemeinsamkeiten der beiden Volksstämme.



Stefan Leonhardsberger und Stephan Zinner werden musikalisch auf älteres Liedgut zurückgreifen, aber auch extra für den Abend komponierte Lieder zum Besten geben.



Informationen zum Vorverkauf: Tickets: ab 30,- €





