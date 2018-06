Design-Studentin Julia Baumgarten von der Hochschule RheinMain gewinnt 32. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks

Thema: Mein Studium, meine Familie – und ich

Siegerplakat streckt uns die Zunge heraus

357 Design-Studierende von 33 Hochschulen reichten 648 Plakate ein





„Meine Mama sagt, das hier ist das beste Plakat“, wozu uns eine junge Frau die Zunge rausstreckt: Damit gewinnt die Design-Studentin Julia Baumgarten von der Hochschule RheinMain, betreut von Prof. Cornelia Freitag-Schubert, den 32. Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks (DSW) und 3.000 Euro Preisgeld.



Im Museum für Kommunikation Berlin wurden am Montag, 25. Juni 2018, die Siegerin Julia Baumgarten sowie fünf weitere Design-Studierende ausgezeichnet. Das Thema des Wettbewerbs lautet: „Meine Familie, mein Studium – und ich“.



Was bedeutet Familie für die Studierenden von heute? Wie stark sind sie von ihren Familien geprägt, und welche Rolle spielt die Familie für sie im Studium? Ist die Familie Rückhalt, Unterstützung, Heimat, Sehnsuchtsort – oder Belastung? Das sind die Fragen, die das Deutsche Studentenwerk an die Design-Studierenden in ganz Deutschland gestellt hat.



357 Design-Studierende aus 33 Hochschulen haben fast 650 Plakate eingereicht. 160 davon schafften es in die Shortlist, aus welcher wiederum die fünfköpfige Fachjury die besten sechs Plakate ausgewählt hat. Neben der Siegerin Julia Baumgarten gibt es zwei zweite Plätze, jeweils mit einem Preisgeld von 2.000 Euro, und drei dritte Plätze, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind.



DSW-Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep kommentiert: „Die Design-Studierenden haben durchaus unterschiedliche, sehr nuancierte Antworten auf unsere Frage gegeben, was ihre Familie für ihr Studium bedeutet. Ich finde das spannend; die Plakate sind sehr, sehr vielschichtig.“



Der Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks für Design-Studierende wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung; das Museum für Kommunikation Berlin ist Kooperationspartner.



Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Dateien der Siegerplakate oder den Kontakt zu Preisträger/-innen wünschen!



„Mein Studium, meine Familie – und ich“





Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks 2017/2018





Preisträgerinnen und Preisträger:





Preis, 3.000 Euro, für „Mama sagt“





Julia Baumgarten, Hochschule RheinMain, betreut von Prof. Cornelia Freitag-Schubert





Preis, 2.000 Euro, für „plus x bar“





Jannis Maroscheck, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, betreut von Prof. Uli Braun





Preis, 2.000 Euro, für „Where am I?“





Yu-Min Tsai, KISD Köln International School of Design, betreut von Prof. Michael Gais





Preis, 1.000 Euro, für „Heimkommen“





Michelle Pham, Hochschule Augsburg, betreut von Prof. Gudrun Müllner





Preis, 1.000 Euro, für „Jenga“





Joel Bertram, Hochschule Mannheim, betreut von Prof. Armin Lindauer





Preis, 1.000 Euro, für „Was machen?“





Lukas Cvitak, Hochschule für Künste Bremen, ohne Betreuung



Die Jury:





Anna Berkenbusch, Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Professorin für Kommunikationsdesign

Johannes Bergerhausen, Hochschule Mainz, Professor für Kommunikationsdesign, stellvertretender Institutsleiter „Designlabor Gutenberg“

Gerwin Schmidt, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Professor für Kommunikationsdesign, Büro für visuelle Gestaltung München

Regine Meldt, Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Museum für Kommunikation Berlin

Thomas Schmalz, Geschäftsführer des Studentenwerks Freiberg, Vorsitzender des Ausschusses Kultur des Deutschen Studentenwerks



