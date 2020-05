Pressemitteilung BoxID: 798911 (Deutsches Studentenwerk e.V.)

Fotowettbewerb: "Mobiliät" - Im Abendlicht durch Würzburg



Sigrun Höfelmeier von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt gewinnt Fotowettbewerb der deutschen und französischen Studentenwerke zum Thema "Mobilität"

Zweiter Platz geht an Agathe Denais, Universität Rennes





Eine Frau schaut im Abendlicht durch die getönte Scheibe einer Straßenbahn, während weitere Fahrgäste auf der anderen Seite der Scheibe warten. Mit diesem Motiv gewinnt Sigrun Höfelmeier, Kommunikationsdesign-Studentin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, den ersten Platz des aktuellen Fotowettbewerbs der deutschen und französischen Studentenwerke mit dem Thema "Mobilität".



Ihr Foto "On The Train Ride Home " wählte eine binationale Fach-Jury auf den ersten Platz; sie gewinnt 1.000 Euro. Den mit 500 Euro dotierten, zweiten Platz belegt Agathe Denais für ihre Arbeit "À portée de main" (Zum Greifen nahe). Die Soziologiestudentin studiert an der Universität Rennes 2. Eine besondere Erwähnung für die deutsch-französische Freundschaft ließ die Jury außerdem der Arbeit "Fast Berlinische Life" zukommen, die Celine Loeby, Studentin für Europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Paris 2, einreichte.



2020 wird der deutsch-französische Fotowettbewerb zum fünften Mal ausgerichtet. Insgesamt reichten Studierende aus 26 teilnehmenden Studentenwerken und ebenso vielen französischen "CROUS", den "Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires", mehr als 600 Fotos für den Wettbewerb ein. Organisiert wird der Wettbewerb vom Deutschen Studentenwerk (DSW) in Kooperation mit seinem französischen Partner CNOUS, dem Dachverband der französischen Studentenwerke; finanziert wird der Wettbewerb vom Deutsch-Französischen-Jugendwerk.



"Fotografie ist eine meiner Leidenschaften und wichtigsten Hobbies! 2017 habe ich mir eine digitale Kamera zugelegt und nehme sie seitdem überall mit hin.", freut sich die Gewinnerin Sigrun Höfelmeier. "Das Foto entstand in der Würzburger Innenstadt. Auf dem Weg nach Hause kam mir die Straßenbahn entgegen und ich ergriff meine Chance das schöne Licht zu nutzen, das in die Bahn fiel."



Die Siegerinnen-Fotos und weitere Informationen zum Wettbewerb online: https://www.studentenwerke.de/de/Fotowettbewerb



Mehr Infos zum Fotowettbewerb (auf Französisch): https://www.etudiant.gouv.fr/cid124337/participez-a-la-5eme-edition-du-concours-photo-franco-allemand.html

