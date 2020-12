.

Eine weitere Geistervorstellung von »Ivanov« ist am 6/12 um 16.00 Uhr im LiveStream zu sehen sowie »Die Nibelungen – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie« am 20/12 um 19.30 Uhr.

Aktuell sind nur Karten für den LiveStream von »Ivanov« am 6/12 erhältlich, der Vorverkauf für »Die Nibelungen – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie« startet voraussichtlich in der kommenden Woche, der genaue Termin wird über unsere Website kommuniziert. Der Kartenkauf sowie das Streaming laufen wie beim letzten LiveStream über die Plattform »CultureBase« der Webagentur Kulturserver. Interessierte Zuschauer*innen müssen sich einmalig registrieren, um einen Zugang zu erwerben und später den LiveStream anschauen zu können. Zur Registrierung und zum Kartenkauf für den LiveStream auf CultureBase gelangt man hier, der Link findet sich auch auf der Startseite und an diversen anderen Stellen auf www.schauspielhaus.de. Wer sich bereits für den letzten Stream dort registriert hat, braucht sich nur mit seinen Zugangsdaten bei CultureBase einzuloggen, um Karten zu kaufen. Alle Informationen zum Kartenkauf erhalten Sie hier. Weitere digitale Angebote Recht kurzfristig hat das Ensemble des SchauSpielHauses einen Online-Adventskalender ins Leben gerufen: Seit gestern öffnet sich jeden Tag ein Türchen auf www.schauspielhaus.de mit einer digitalen Grußbotschaft einer Schauspielerin/eines Schauspielers: musikalische Miniaturen, komische Kabinettstückchen, literarische Lichtblicke, Nonsens, Nachdenkliches, Fröhliches und Feierliches.

Die beiden für Dezember geplanten Premieren »Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten« in der Regie von Christoph Marthaler und die Inszenierung »Quai West« von Michael Thalheimer werden nicht als LiveStream gezeigt, sondern zum nächstmöglichen Zeitpunkt im neuen Jahr Premiere im SchauSpielHaus feiern.

