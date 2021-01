„Achtung, hier kommt der neue König…!“ heißt es anlässlich des Amtsantrittes von Donald J. Trump vor vier Jahren in »Am Königsweg« von Elfriede Jelinek, ausgezeichnet als „Stück des Jahres“ von der Zeitschrift „Theater heute“, und in der Hamburger Inszenierung von Falk Richter eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2018. Nun wird am Mittwoch, den 20/1/2021 Trump von Joe Biden als Präsident der USA abgelöst werden. Das Deutsche SchauSpielHaus möchte den Abschied Trumps mit dem Stream eines Endprobenmitschnitt der vielfach ausgezeichneten Uraufführungsinszenierung krönen.



Am Königsweg



von Elfriede Jelinek

Regie: Falk Richter



Stream des Endprobenmitschnitts am

Mittwoch, 20/1/2021 um 19.00 Uhr

auf www.schauspielhaus.de



Es spielen: Idil Baydar, Benny Claessens, Matti Krause, Anne Müller, Ilse Ritter, Tilman Strauß, Julia Wieninger, Frank Willens



Der kostenlose Stream dieser SchauSpielHaus-Produktion ist einmalig am 20/1/2021 um 19.00 Uhr auf der Homepage des SchauSpielHauses zu sehen.

