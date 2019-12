Pressemitteilung BoxID: 780534 (Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Biedenkopf e.V.)

Kleiderladen "Jacke wie Hose" voller Vorfreude beim traditionellen Weihnachtsessen

Rund 23 ehrenamtliche Mitarbeiter des Kleiderladens „Jacke wie Hose“ hatten sich am Dienstag, den 10. Dezember in der Gaststätte „Zum Kottenbach“ versammelt, um bei einem leckeren Weihnachtsessen beisammen zu sein, sich auszutauschen und das Jahr Revue passieren zu lassen. An diesem Tag ließen es sich A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbandes Biedenkopf e.V., Dr. Leendert A. van Alphen, Leiter der Wohlfahrt und Sozialarbeit, sowie Annette Born, Bereichsleitung Soziale und Ideelle Arbeit, nicht nehmen, den Ehrenamtlern einen besonderen Dank für ihre freiwillige, unentgeltliche Arbeit auszusprechen. „Wir sind froh, dass wir so viele fleißige Helfer haben, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren und es ermöglichen, dass der Kleiderladen an bis zu fünf Tagen in der Woche geöffnet hat. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Mitgestaltung und tragen durch ihre Arbeit zum Gemeinwohl sozial benachteiligter Menschen bei“ so Annette Born.



Soziales Zeichen



Das Weihnachtsessen des Kleiderladens hat mittlerweile Tradition, war in diesem Jahr allerdings etwas ganz Besonderes. „Bei diesem Weihnachtsessen lag auf jeden Fall Vorfreude und ein wenig Nervosität in der Luft, schließlich wusste das Team schon, dass es zwei Tage später den begehrten Ehrenamtspreis der Stadt Biedenkopf erhalten würde“, so Annette Born. Das 29-köpfige Team teilt sich die Aufgaben auf, so dass jeder die Arbeit erledigen kann, die sich nach seinen Neigungen richtet. Dies geht vom Einsammeln der Ware, Sortieren und Bügeln der Kleidung über Bedienen und Beraten der Kunden bis zur Dekoration der Schaufenster und Verkaufsräume.



Kleiderladen für Jedermann



Seit 2015 betreibt das DRK den Kleiderladen „Jacke wie Hose“ in der Kernstadt Biedenkopf, in dem man gut erhaltene Bekleidung für Groß und Klein, Heimtextilien, Spielzeug und vieles mehr zum kleinen Preis erwerben kann. Wer seine finanzielle Bedürftigkeit bei einem Sozialarbeiter im Diakonischen Werk in Biedenkopf nachweist, hat Anspruch auf einen Sozialrabatt. Er erhält eine Kundenkarte und kann damit alle angebotenen Teile zum halben Preis einkaufen. Auch Tafelkunden können dies in Anspruch nehmen. Im Kleiderladen können nicht nur Bedürftige einkaufen, sondern jeder Kunde ist willkommen. „Jacke wie Hose leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum sozialen Leben in Biedenkopf, sondern es geht auch um die Schonung der Umwelt und Ressourcen durch die Weiterverwendung der Kleidungsstücke. Diese sehen oft aus wie neu und die Träger haben sich einfach nur daran satt gesehen“, so A. Cornelia Bönnighausen.



Wie funktioniert das Konzept



Die Kleidersammlungen und die Verteilung der Kleidung an bedürftige Menschen ist eine traditionelle Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes. Im DRK gibt es gegenwärtig ca. 200 Kleiderläden. Die Ware wird von der Bevölkerung gespendet, das Personal arbeitet überwiegend ehrenamtlich und der Gewinn von „Jacke wie Hose“ findet Verwendung in sozialen Projekten des DRK Kreisverbandes Biedenkopf. So wurde auch das Weihnachtsessen als kleines Dankeschön von den Erlösen finanziert.



Helfen



„Jacke wie Hose“ hat montags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 1. und 3. Samstag im Monat öffnet er zudem seine Pforten von 10 bis 13 Uhr. Zu diesen Zeiten werden auch Kleiderspenden gerne entgegen genommen. Der DRK Kreisverband Biedenkopf e.V. freut sich nicht nur über Kleiderspenden, sondern auch über Menschen, die ehrenamtlich helfen möchten. Bei Interesse wenden Sie sich einfach an Annette Born: Telefon: 06461/77-225.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (