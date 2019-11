Pressemitteilung BoxID: 775270 (Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Biedenkopf e.V.)

DRK Kreisverband Biedenkopf mit neuem Präsidium

Am 6. November 2019 führte der DRK Kreisverband Biedenkopf e.V. seine jährliche Kreisversammlung durch. Im Rahmen dieser wurde turnusmäßig ein neues Präsidium gewählt, welches ehrenamtlich besetzt ist.



Neue Präsidiumsmitglieder und Mitglieder im AeD

Neu hinzugewählt wurden Wolfgang Brühl als Schatzmeister, Karl-Friedrich Salzmann als Vizepräsident und Marcus Buhl als Sprecher des AeD (Ausschuss ehrenamtlicher Dienst). Die Aufgaben bestehen in der Aufsicht über den Vorstand sowie in der Förderung und Koordinierung der Rotkreuzarbeit. Neue Mitglieder im AeD sind Anna Maria Holl als Kreisverbandsärztin und Dr. Leendert A. van Alphen als Leiter der Wohlfahrts- und Sozialarbeit.



Ausscheidende Präsidiumsmitglieder und AeD

Aus dem Präsidium scheidet Wilhelm Bast aus, der seit 2003 als Schatzmeister im Vorstand/Präsidium des DRK Kreisverbandes tätig war und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Inge Benner, die die Wohlfahrts- und Sozialarbeit von 2004 bis 2016 und von 2018 bis 2019 leitete, ist genauso wie Wilhelm Bast Ehrenmitglied und wurde auch auf dem Jahresempfang am 8. November feierlich verabschiedet. Jürgen Dietzel, der über 20 Jahre im Sanitätszug und als stellvertretender Kreisverbandsarzt tätig war und von 2016 bis 2018 die Wohlfahrts- und Sozialarbeit leitete, scheidet krankheitsbedingt aus. Dr. Jean Duru, der von 2016 bis 2019 als Kreisverbandsarzt bei Deutschen Roten Kreuz in Biedenkopf tätig war, scheidet zudem aus. „Wir bedanken uns bei Inge Benner, Wilhelm Bast, Jürgen Dietzel und Dr. Jean Duru für ihr außergewöhnliches und teilweise jahrzehntelanges Engagement und wünschen den neuen Präsidiums- und AeD-Mit-gliedern einen guten Start ins neue Amt und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, so A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende.

