PIZnet-Aktionswoche: "Schutzrechtsstrategien für KMU"

Bundesweite, kostenfreie Orientierungsberatungen für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups

Wie schütze ich technische Erfindungen und Marken? Wie setze ich sie am Markt erfolgreich ein? Und wie kann ich mich gegen Nachahmungen wehren? In einer bundesweiten Aktionswoche der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren PIZnet e.V. (PIZnet) können sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups zum Umgang mit und zur wirtschaftlichen Nutzung von gewerblichen Schutzrechten beraten lassen. Unter dem Titel „Schutzrechtsstrategien für KMU“ finden in der Woche vom 21. bis 25. September 2020 in siebzehn Städten die Orientierungsberatungen (keine Rechtsberatung) statt. Das Konzept der Aktionswoche hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) gemeinsam mit dem PIZnet im Rahmen des EU-Projektes VIP4SME erarbeitet und bereits in den vergangenen drei Jahren mit großer Resonanz durchgeführt.



Individuelle Beratung für jedes Unternehmen



Im Rahmen der Aktionswoche erhalten die Unternehmen kostenfrei, neutral und vertraulich Rat zur Wertschöpfung und Risikovermeidung im Umgang mit geistigem Eigentum (englisch: „intellectual property“, IP). In den rund zweistündigen Orientierungsberatungen analysieren Expertinnen und Experten der Patentinformationszentren die unternehmensspezifische IP-Situation. Dabei geht es insbesondere um die gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs), aber auch um Aspekte der sogenannten „Soft-IP“, zu denen Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte zählen. Auf dieser Grundlage erhalten die Unternehmen eine erste Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Chancen und Risiken im Bereich des geistigen Eigentums mit spezifischen Handlungsempfehlungen – von individuellen Anregungen für eine optimale Nutzung von geistigem Eigentum im Unternehmen bis hin zu Ansätzen für strategische Wettbewerbsvorteile.



Aufgrund der besonderen Situation infolge der derzeitigen Corona-Pandemie finden die Beratungen per Video- und Audio-Übertragung statt. Wer sich beraten lassen möchte, sollte deshalb über einen PC oder Laptop mit Mikrofon und Lautsprechern verfügen. Eine Kamera für Videowiedergabe ist nicht unbedingt notwendig.



Eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon unter den folgenden Kontaktdaten des jeweiligen regionalen Veranstalters ist erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Patentinformationszentrum:



AACHEN // Patent- und Normenzentrum, Universitätsbibliothek RWTH Aachen University

Telefon 0241 8094480, E-Mail pnz@ub.rwth-aachen.de

CHEMNITZ // Patentinformationszentrum, Technische Universität Chemnitz

Telefon 0371 53113160, E-Mail piz@tu-chemnitz.de

DARMSTADT // Patent- und Markenzentrum Rhein-Main, Technische Universität Darmstadt

Telefon 06151 1676500, E-Mail info@patent-markenzentrum.de

DORTMUND // Informationszentrum Technik und Patente, Universitätsbibliothek Dortmund

Telefon 0231 7554014, E-Mail itp.ub@tu-dortmund.de

DRESDEN // Patentinformationszentrum, Technische Universität Dresden

Telefon 0351 46332791, E-Mail piz@tu-dresden.de

HANNOVER // EZN Erfinderzentrum Norddeutschland GmbH

Telefon 0511 8503080, E-Mail ezn@ezn.de

ILMENAU // PATON - Landespatentzentrum Thüringen, TU Ilmenau

Telefon 03677 694505, E-Mail paton@tu-ilmenau.de

KAISERSLAUTERN // Patent- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz an der TU Kaiserslautern

Telefon 0631 2053202, E-Mail piz@rti.uni-kl.de

KASSEL // PIZ Kassel, GINo Gesellschaft für Innovation Nordhessen mbH

Telefon 0561 8043481, E-Mail info@piz-kassel.de

KIEL // Patent- und Markenzentrum, WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH

Telefon 0431 66666831, E-Mail schutzrechte@wtsh.de

LEIPZIG // Patentinformationszentrum, Agentur für Innovationsförderung und Technologietransfer GmbH Leipzig

Telefon 0341 26826631, E-Mail patent@agil-leipzig.de

MAGDEBURG // Patentinformationszentrum und Normen-Infopoint Magdeburg

Otto-von-Guericke-Universität

Telefon 0391-6752979, E-Mail patentinformation@ovgu.de

NÜRNBERG // Patentzentrum Bayern – Bayern Innovativ

Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Telefon 0911 20671-920,E-Mail patentzentrum@bayern-innovativ.de

ROSTOCK // Patent- und Normenzentrum, Universitätsbibliothek Rostock

Telefon 0381 4988671, E-Mail patente@uni-rostock.de

SAARBRÜCKEN // Patent- und Markenzentrum, saarland.innovation & standort e. V. (saaris)

Telefon 0681 9520461, E-Mail patentinfo@saaris.de

SCHWERIN // Patentinformationszentrum, Technologie-Beratungs-Institut GmbH

Telefon 0385 3993193, E-Mail piz@tbi-mv.de

STUTTGART // Patent und Markenzentrum Baden-Württemberg

Telefon 0711 1232558, E-Mail info@pmz-bw.de

