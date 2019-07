Pressemitteilung BoxID: 758891 (Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB))

Zwei internationale Jubiläen in Wittenberg

LWB-Zentrum und ELCA Center feierten 10- und 20-jähriges Bestehen

Zwei internationale kirchliche Organisationen in Wittenberg feierten am heutigen Freitag, 5. Juli, mit einem Festgottesdienst und einem Empfang gemeinsam ihre Jubiläen. Das Zentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELCA Wittenberg Center) besteht 2019 seit 20 Jahren in der Lutherstadt. Das LWB-Zentrum Wittenberg, die Repräsentanz des Lutherischen Weltbundes (LWB) in der Stadt, feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum.



Im Gottesdienst in der Stadtkirche predigten die Direktorin des LWB-Zentrums, Pfarrerin Inken Wöhlbrand, und der Direktor des ELCA Wittenberg Center, Pfarrer Dr. Robert Moore gemeinsam, abwechselnd in Englisch und Deutsch. Sie hoben hervor, dass im Zentrum der Arbeit der beiden Zentren in Wittenberg die Begegnungen von Menschen weltweit stehen. „In unseren Seminaren kommen Menschen aus allen Ländern und Kontinenten zusammen und erleben Gemeinschaft. Das ändert unsere Sicht auf die Welt und uns gegenseitig. Natürlich wissen wir, dass wir eine Welt teilen. Aber mit der Erfahrung der Gemeinschaft des gemeinsamen Essens, Betens und Studierens wandert dieses Wissen vom Kopf ins Herz.“ Außerdem betonten sie, dass Gottes Einladung an die Menschen nicht an Bedingungen oder Gegenleistung geknüpft ist. „Whenever the church preaches a conditional gospel we have made the invitation of God into a deal.” Diese zentrale lutherische Einsicht habe einen besonderen Stellenwert in den Seminaren, wenn es um die lutherische Identität geht.



An dem Gottesdienst wirkten weitere Vertreterinnen und Vertreter der ELCA, des LWB und des DNK/LWB mit, darunter auch drei Teilnehmende des Theologischen Seminars, das in den letzten Tagen vom LWB-Zentrum durchgeführt wurde. Im Anschluss an den Gottesdienst zog die Festgemeinde zu dem neu errichteten Gebäude in der Jüdenstraße 9. Dort haben beide Organisationen seit einigen Wochen neue Räume bezogen. Der langjährige Ko-Vorsitzende des Beirats des LWB-Zentrums, Landesbischof i. R. Dr. h. c. Gerhard Ulrich, sprach ein Segensgebet für die Arbeit in den neuen Räumen. Außerdem wurde der traditionelle Haussegen C+M+B (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) über der Eingangstür angebracht.



Beim anschließenden Empfang würdigten vier Redner die Arbeit der Zentren: Oberbürgermeister Torsten Zugehör für die Lutherstadt Wittenberg, Pfarrer Dr. Ireneusz Lukas für den LWB, Pfarrer Dr. Rafael Malpica für die ELCA und OKR Norbert Denecke für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB).



Das LWB-Zentrum Wittenberg wurde 2008 gegründet und nahm 2009 die Arbeit auf. Es führt u. a. internationale Seminare zu lutherischer Theologie mit weltweiter Ausrichtung durch und begleitet Tagungen und internationale Besuchergruppen in Wittenberg. Das LWB-Zentrum ist eine unselbstständige Einrichtung des DNK/LWB und arbeitet im Auftrag und in Absprache mit dem LWB. Das ELCA Wittenberg Center ist eine Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika. Es begleitet Besuchergruppen vor allem aus den USA und bietet pastorale Begleitung in englischer Sprache in Wittenberg an. Die Arbeit begann im Jahr 1999.

