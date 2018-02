Neue Büroräume und neue Webseite

Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) hat zum 1. Januar 2018 neue Büroräume in Hannover bezogen. Der Zusammenschluss der elf deutschen LWB-Mitgliedskirchen hat damit die administrative Verbindung zu der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) gelöst und organisiert nun seine Arbeit eigenständig. Aufgabe des DNK/LWB ist es, die Beziehungen der deutschen Mitgliedskirchen zum LWB zu koordinieren und dessen Arbeit zu begleiten und zu fördern. Die Einführung der Mitarbeitenden erfolgt am 14. März 2018 um 11 Uhr in der Gethsemanekirche, Klopstockstraße 16. Im Anschluss werden die neuen Räume in der Podbielskistraße 164 eingeweiht.



Auch in der eigenständigen Struktur wird das DNK/LWB weiterhin eng mit der VELKD zusammenarbeiten. So hat die VELKD zum Jahreswechsel einige Aufgabengebiete der innerlutherischen Ökumene an das DNK/LWB delegiert. Die Geschäftsstelle des DNK/LWB wird zum Beispiel die Kontakte zwischen der VELKD und den weltweiten LWB-Mitgliedskirchen pflegen sowie mit Mitteln der VELKD Projekte in den Partnerkirchen fördern. Auch zwischen dem DNK/LWB und der EKD wird der regelmäßige Austausch fortgesetzt.



„Die strukturelle Veränderung geht Hand in Hand mit hoher Kontinuität und Verlässlichkeit einher“, stellt der Geschäftsführer des DNK/LWB, Norbert Denecke, fest. „Inhaltlich und personell ändert sich für unsere Partner kaum etwas. Gleichzeitig werden die Strukturen und Zuständigkeiten klarer. Die lutherischen Kirchen in Deutschland werden weiterhin aktiv in der lutherischen Gemeinschaft und weltweiten Ökumene mitwirken“, so Denecke, der die Geschäftsstelle des DNK/LWB seit 2004 leitet.



Gleichzeitig präsentiert sich das DNK/LWB unter www.dnk-lwb.de mit einer neuen Webseite. Informationen zu den Arbeitsbereichen und Kontaktpersonen sind dort zu finden, aber auch aktuelle Berichte aus der lutherischen Weltgemeinschaft. Das Design lehnt sich an das der Webseite des Lutherischen Weltbundes an, der seinen Sitz in Genf (Schweiz) hat.



Die neue Adresse des DNK/LWB lautet:



Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB)

Podbielskistraße 164

30177 Hannover

Tel.: 0511 69 68 72 - 0

Fax: 0511 69 68 72 - 22

www.dnk-lwb.de.





Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB)

Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) vertritt die elf deutschen Mitgliedskirchen im Lutherischen Weltbund (LWB), die circa 11,5 Millionen Gemeindeglieder umfassen. Aufgabe des DNK/LWB ist es, die Beziehungen der deutschen Mitgliedskirchen zum LWB zu koordinieren und dessen Arbeit zu begleiten und zu fördern. Vorsitzender des DNK/LWB ist Landesbischof Gerhard Ulrich (Nordkirche). Die Geschäftsstelle des DNK/LWB in Hannover leitet Oberkirchenrat Norbert Denecke.



Der LWB ist die größte lutherische Kirchengemeinschaft weltweit. Er umfasst über 74 Millionen Gläubige in 145 Mitgliedskirchen aus 98 Ländern. Aus Deutschland sind elf Kirchen Mitglied im LWB: die Landeskirchen Bayern, Braunschweig, Hannover, Mitteldeutschland, Norddeutschland, Oldenburg, Sachsen, Schaumburg-Lippe und Württemberg sowie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baden und die Lutherische Klasse der Lippischen Landeskirche.









