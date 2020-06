Pressemitteilung BoxID: 804917 (Deutsches Musik Fernsehen GmbH & Co. KG)

AMIGOS - Das große XXL Zuschauerinterview!

Die exklusive TV-Premiere - Neues von den Amigos / Premiere: Sonntag, 28. Juni 2020, 17.50 Uhr, Deutsches Musik Fernsehen

Kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Studio-Albums „Tausend Träume“ im Juli 2020 beantworten die Amigos vorab exklusiv die Fragen der Zuschauer im TV-Special "AMIGOS - Das große XXL Zuschauerinterview!" bei Deutsches Musik Fernsehen.



Erstmals besucht Moderatorin Natalie Langer das erfolgreichste Schlagerduo in ihrem hessischen Heimatort Hungen und hat viele spannende Fragen der Zuschauer im Gepäck.



Alles was die Fans schon immer über die 50-jährige Karriere der Amigos wissen wollten, aber auch private Einblicke in das Leben von Bernd und Karl-Heinz Ulrich – angefangen von ihrer Kinderzeit, über ihr erstes Tonstudio in der Garage, über ihre großen Hits, alles zum neuen Album „Tausend Träume“, ihre Heimatverbundenheit bis zum Lieblingsessen.



Die Amigos höchstpersönlich in diesem TV- Special – 50 Jahre und kein bisschen leise und natürlich mit den neuesten Musikvideos der Schlagerstars.



"AMIGOS - Das große XXL Zuschauerinterview!“ exklusiv am Sonntag, 28. Juni 2020 um 17. 50 Uhr bei Deutsches Musik Fernsehen.

