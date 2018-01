Einkommensverteilung in Deutschland: Spreizung der Bruttoeinkommen hat seit der Wiedervereinigung zugenommen

Die zehn Prozent mit dem höchsten Einkommen erwirtschaften in Deutschland fast genauso viel wie die mittleren 40 Prozent – Oberstes Ein-Prozent steigert Anteil am Volkseinkommen seit 1995 von acht auf 13 Prozent.



Der Anteil der Spitzeneinkommen am Volkseinkommen ist in Deutschland seit Mitte der neunziger Jahre stark gewachsen. Dagegen hat sich der Anteil, den die Hälfte mit den geringsten Bruttoeinkommen erwirtschaftet, seitdem deutlich reduziert. Das sind wesentliche Ergebnisse einer Untersuchung, die die DIW-Ökonomin Charlotte Bartels im Rahmen des World Inequality Reports für Deutschland auf Basis von Einkommensteuerdaten erstellt hat.



Einkommensteuerdaten können seit der Einführung der Einkommensteuer zum Ende des 19. Jahrhunderts ausgewertet werden und zeigen auf, wie sich die Höhe und Verteilung der Brutto-Einkommen aus Lohn, Unternehmens- und Vermögenseinkommen über die Zeit entwickelt haben. So zeigt sich, dass zwar der Anteil der Spitzeneinkommen seit 1913 von 18 auf 13 Prozent gesunken ist, in den vergangenen 30 Jahren aber um 30 Prozent zugelegt hat. Die erhobenen Daten lassen allerdings keine Aussagen zu, wie staatliche Transferleistungen und das progressive Steuersystem die Einkommensunterschiede nivellieren. „Die Ungleichheit wird vom heutigen Steuer- und Transfersystem deutlich stärker reduziert als vor hundert Jahren“, sagt Studienautorin Bartels. „Allerdings“, gibt sie zu bedenken, „haben die Steuerreformen der letzten 20 Jahre die Umverteilungswirkung des Steuersystems gedämpft.“ Diverse Studien zeigen, dass Haushalte mit hohen Einkommen und Vermögen besonders stark entlastet wurden.



Der weltweite Ungleichheitsbericht wurde Mitte Dezember in Paris vorgestellt. Nun erscheint ein ausführlicherer Bericht für Deutschland, der neben der historischen Betrachtung der Spitzeneinkommen vor allem der Entwicklung seit der Wiedervereinigung nachgeht.



„Anfang der 1990er Jahre hatte sich die Schere zwischen der Hälfte der Bevölkerung mit den niedrigsten Einkommen und den oberen Einkommensschichten erst einmal etwas geschlossen“, berichtet DIW-Ökonomin Bartels. Das lag unter anderem daran, dass viele Beschäftigte in Ostdeutschland von höheren Löhnen profitierten, gleichwohl aber wenige Ostdeutsche das oberste Einkommensperzentil erreichten.



Doch wenig später wendete sich das Blatt, als die Produktion in den neuen Bundesländern zurück ging und die Arbeitslosigkeit in Gesamtdeutschland deutlich stieg. Der Einkommensanteil der unteren 50-Prozent sank von 26 Prozent im Jahr 1995 auf knapp 17 Prozent im Jahr 2013. Gleichzeitig erhöhte sich der Einkommensanteil der obersten Zehn-Prozent von 32 auf 40 Prozent.



Anteil des Top-Ein-Prozents gestiegen



Bei der Betrachtung des obersten Ein-Prozents, dem vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer angehören, zeigt sich diese Entwicklung noch deutlicher: Der von ihnen erwirtschaftete Anteil am Volkseinkommen stieg im gleichen Zeitraum von acht auf 13 Prozent. Die DIW-Ökonomin hält diesen Wert allerdings für unterschätzt. „Würde man die einbehaltenen Gewinne der Unternehmen dazurechnen, das heißt die Gewinne, die die Unternehmen seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend im Unternehmen behalten statt sie auszuschütten, wäre der Einkommensanteil des obersten Ein-Prozents höher.“ Im internationalen Vergleich liegt Deutschland derzeit gleichauf mit Großbritannien, aber noch weit unterhalb der USA, wo das oberste Ein-Prozent rund ein Fünftel des Volkseinkommens erwirtschaftet.



Parallel zu dem Anstieg des obersten Ein-Prozents ist auch die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber Lohneinkommen gewachsen. Wenn die Unternehmens- und Vermögenseinkommen schneller wachsen als die Lohneinkommen, profitieren vor allem die bereits Vermögenden. Die Entwicklung Deutschlands zum Exportweltmeister läuft ebenfalls parallel zur Entwicklung des Einkommensanteils des obersten Perzentils seit den 1990er Jahren. Dies legt nahe, dass die SpitzenverdienerInnen in Deutschland, die ihre Einkommen zum großen Teil aus Unternehmensbesitz beziehen, deutlich mehr vom wachsenden Außenhandel profitiert haben als die Angestellten.



„Wenn man politische Maßnahmen gegen eine zunehmende Spreizung der Markteinkommen in Deutschland ergreifen möchte, müsste man die Teilhabe unterer Einkommensgruppen an der Unternehmensrendite verbessern“, schlägt Charlotte Bartels vor.



Vorstellung des World Inequality Reports 2018 in Berlin



Am 16. Januar diskutiert DIW-Ökonomin Charlotte Bartels mit Lucas Chancel, Ko-Direktor des World Inequality Lab, und Hartmut Kaelble, Senior-Professor für Sozialgeschichte an der Humboldt-Universität, über Folgen und Hintergründe der weltweit wachsenden Ungleichheit.



Zeit: 16.1.2018, 15 Uhr bis 16.30 Uhr, Ort: DIW Berlin, Mohrenstraße 58, 10117 Berlin



DIW Wochenbericht 3/2018



Videoblog: "Nachgeforscht" bei Charlotte Bartels



Interview mit Charlotte Bartels: "Spitzenverdiener in Deutschland hatten nach dem Zweiten Weltkrieg keine Stunde null" (Print und Audio)

