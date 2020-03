Pressemitteilung BoxID: 791546 (DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation)

Für die Eltern von jüngeren Kindern: Tipps und Anregungen für die Zeit ohne Betreuung

Im Zuge der Corona-Pandemie schließen in ganz Deutschland auch Kitas und Horte. Das stellt Eltern vor große Herausforderungen, die jetzt die Betreuung ihrer Kinder mit vielen anderen Aufgaben zu Hause unter einen Hut bringen müssen. Der Deutsche Bildungsserver will sie mit einem nun verfügbaren neuen Dossier unterstützen. Darin finden sich Tipps und wichtige Informationen.



Zum einen verlinkt das Dossier auf zahlreiche allgemeine Hinweise für Eltern in dieser Zeit – zum Beispiel zu der Frage, wie man am besten den Tagesablauf zu Hause strukturiert. Zu diesem Teil des Dossiers gehören mehrere Interviews – etwa mit der Leiterin eines Kinderhauses oder mit einer Kinderpsychiaterin – aber auch Tipps des Deutschen Lehrerverbandes. Zugleich versammelt die Übersicht mehrere Link-Sammlungen zu Ideen und Hilfen für Aktivitäten mit Kindern. Darunter finden sich Lese- und Vorleseempfehlungen, Praxishilfen für das Basteln und das kreative Gestalten oder auch vielfältige Anregungen, wie man mit Kindern das Internet entdecken kann.



Einen weiteren zentralen Teil des Dossiers nehmen wichtige Informationen von Bund und Ländern ein. Hierunter fallen grundsätzliche Übersichten zu staatlichen Hilfen und Serviceangeboten. Außerdem verlinkt die Informationssammlung auf die Angaben sämtlicher Bundesländer zur Notfallbetreuung. Dort erfahren Eltern mehr darüber, welche Berufsgruppen diese Angebote wahrnehmen können und über welche Hotlines und Web-Angebote man sich näher informieren kann.



Hier finden Sie das Dossier „Mit Kindern gut durch die Corona-Zeit kommen“:



https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html



Über den Deutschen Bildungsserver:

Der Deutsche Bildungsserver ist der zentrale Internet-Wegweiser zum Bildungssystem. Er bietet allen mit Bildung befassten Professionen und der bildungsinteressierten Öffentlichkeit Zugang zu hochwertigen thematischen Informationssammlungen und Internetquellen – aktuell, umfassend und kostenfrei. Der Bildungsserver wird als Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern vom DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation koordiniert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (