" Leidenschaft Botanik: Ich da hin, eine mitgebracht." Veranstaltungsankündigung für Freitag, den 16. Juni 2017 / Spaß an Pflanzen erleben mit Jürgen Feder

Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde zählt zu den bekanntesten Experten für Botanik in Deutschland. Sein Enthusiasmus für die Pflanzenwelt und die Art und Wei-se, wie er über botanische Themen spricht, führte zu diversen Fernsehauftritten und einem regen Interesse an seiner Person und seinem Thema: Leidenschaft Botanik.



Seine Sprüche wie „Ich da hin, eine mitgebracht" und „Rakete" haben inzwischen Kultstatus erreicht und ihn zum bekanntesten und erfolgreichsten Experten seines Fachs gemacht. Mit seiner offenen, begeisternden und vor allem authentischen Art sorgt er bei Jung und Alt für Begeisterungsstürme. Selbst Zuschauer ohne eigenen „grünen Daumen" fesselt der Extrembotaniker im Handumdrehen und vermittelt auf leicht verständliche Art und Weise auch Laien sein Fachwissen. Und das alles mit einem unnachahmlichen Wortwitz. Im Rahmen der Sonderausstellung „Grüne Leidenschaften – Pflanzenjäger" bietet Jürgen Feder zwei Führungen im und am Baumschulmuseum. Siehe auch: www.juergen-feder.de



Die erste Führung beginnt um 10 Uhr. Die zweite Führung beginnt um 14 Uhr.

Das Museum ist ab 9 Uhr geöffnet. Eintritt 3, - EUR. Kinder frei.

