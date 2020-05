Pressemitteilung BoxID: 798943 (Deutsches Aktieninstitut e.V.)

Marco Swoboda folgt auf Carsten Knobel im Präsidium

In der heutigen Vorstandssitzung ist Marco Swoboda, Finanzvorstand von Henkel, neu ins Präsidium des Deutschen Aktieninstituts gewählt worden. Swoboda folgt damit auf Carsten Knobel, dem Vorstandsvorsitzenden von Henkel, der sich viele Jahre im Präsidium und Vorstand des Deutschen Aktieninstituts verdient gemacht hat.



Der Präsident des Deutschen Aktieninstituts, Dr. Hans-Ulrich Engel, gratulierte Marco Swoboda zur Wahl ins Präsidium. "Ich freue mich, dass mit Marco Swoboda wieder ein ausgewiesener Finanzexperte Henkel im Präsidium des Deutschen Aktieninstituts vertritt. Wir freuen uns auf seinen Input und die Zusammenarbeit."



Engel dankte zudem Carsten Knobel für seine langjährige Mitarbeit im Präsidium: "Wir lassen Sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge ziehen. Mit Ihnen verlieren wir ein Präsidiumsmitglied, das sich für die Belange des Kapitalmarkts immer aktiv eingesetzt hat. Mit ihrem Nachfolger aber haben Sie für Kontinuität gesorgt, sodass wir uns weiter der Unterstützung von Henkel gewiss sein können," so Engel.



Marco Swoboda bedankte sich für die Wahl und hob hervor: "Das Deutsche Aktieninstitut bietet eine großartige Plattform, um sich zu aktuellen Kapitalmarktthemen auszutauschen. Den Gesprächen und Diskussionen in Vorstand und Präsidium und dem Austausch mit der Politik sehe ich daher mit Freude entgegen."



Carsten Knobel sagte: "Ich habe die gute Zusammenarbeit im Präsidium und Vorstand immer sehr geschätzt und werde dem Deutschen Aktieninstitut weiter eng verbunden bleiben. Ich freue mich, dass mit unserem Finanzvorstand Marco Swoboda in Zukunft wieder ein erfahrener Vertreter von Henkel im Präsidium mitwirken wird."



Der Wechsel in Präsidium und Vorstand des Deutschen Aktieninstituts erfolgt, da Carsten Knobel seit Januar 2020 Vorstandsvorsitzender der Henkel AG & Co. KGaA ist. Zuvor war Carsten Knobel seit 2012 Mitglied des Vorstands von Henkel und u.a. zuständig für Finanzen. Den Lebenslauf seines Nachfolgers, Marco Swoboda, finden Sie hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (