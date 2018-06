Natursporttreibende machen mit

Der Rücklauf in der Online-Befragung im Rahmen des Projektes „Natursport.Umwelt.bewusst“ hat alle Erwartungen übertroffen. Nun werden die Antworten ausgewertet. Ziel ist die verbesserte Kommunikation mit und unter Geocachern und Natursportlern.



Genau 7.433 Menschen haben an der Online-Befragung im Rahmen des Projektes „Natursport.Umwelt.Bewusst“ des Deutschen Wanderverbandes (DWV) teilgenommen. Die Befragung hatte am 18. Januar begonnen und endete am 31. Mai. Sie bietet ein solides Fundament für die detaillierte Auswertung. Mit Hilfe der Ergebnisse will der DWV Informationen zum Kommunikationsverhalten von Geocachern sowie anderen Natursportlerinnen und Natursportlern gewinnen. Projektleiter Erik Neumeyer: „Der Rücklauf hat alle Erwartungen übertroffen. Wir beginnen nun mit der Auswertung. Dabei stehen die Geocacher sowie nicht herkömmlich organisierte Natursportler und Natursportlerinnen im Fokus.“



Ziel der Umfrage war, die Kommunikation zwischen Geocacherinnen und Geocachern und anderen Natursporttreibenden wie Wanderinnen und Wanderern oder Mountainbikerinnen und Mountainbikern untereinander und mit anderen Gruppen etwa aus Landwirtschaft, Naturschutz, Waldeigentum oder Tourismus besser zu verstehen. Dafür wurde danach gefragt, wie sich Natursporttreibende über ihre Aktivität informieren sowie welche Geräte oder Apps sie benutzen. Außerdem interessierte sich der DWV für die Probleme, die in der Vergangenheit in Bezug auf andere Natursporttreibende bestanden. Auch die Bedeutung von Natur für die jeweilige Aktivität wurde abgefragt. Insgesamt fragte der DWV nach Informationen zu über 30 Natursportarten. Aus den Ergebnissen will der DWV Kommunikationsstrategien ableiten, um ausgehend vom Beispiel Geocaching eine harmonische Raumnutzung von nicht herkömmlich organisierten Natursporttreibenden zu erreichen.



Weil das Geocaching als Beispielaktivität in der Natur im Projekt besonders hervorgehoben wird, hatte diese Sportart in der Online-Befragung einen eigenen Bereich. Rund 2.600 Menschen bezeichneten das Geocaching als ihre Hauptsportart. Die meisten Teilnehmer (fast 80%) gaben an, mehr als eine Natursportaktivität auszuüben. Neben Geocaching und Wandern sind Radfahren, Joggen, Reiten und Mountainbiken bei den Befragten besonders beliebt.



Die Ergebnisse der Online-Befragung werden während des Symposiums „Natursport.Umwelt.Bewusst“ am 1. September in Düsseldorf im Rahmen der Messe „TourNatur“ präsentiert. Anschließend werden Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Umweltschutz, Geocaching und Outdoor-Industrie sowie Ministerien der Frage nachgehen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. DWV-Geschäftsführerin Ute Dicks: „Wir freuen uns besonders, dass das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit das Vorhaben finanziell unterstützt und darüber hinaus gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung beim Symposium in Düsseldorf vertreten sein wird. Das belegt die Relevanz unserer Arbeit, ebenso wie das große Interesse verschiedenster Geocaching-Engagierter.“ Dass auch die Sportartikel-Industrie sich für die Ergebnisse der Befragung und den Erhalt der Natur und damit ihrer Geschäftsgrundlage interessiert, sagt Nicole Espey, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI): „Gerade die Erreichbarkeit der nicht im Verein oder Verband organisierten Natursportler ist aus Sicht des BSI eine wichtige Herausforderung, um diese für die Natur und deren Schutz zu sensibilisieren. Deshalb sind wir gerne beim Symposium dabei und sehr auf die Ergebnisse der Umfrage gespannt.“



Der nächste Meilenstein im Projekt „Natursport.Umwelt.Bewusst“ ist ein Dialogforum, das unter dem Titel „Lasst uns reden!“ im Anschluss an das Geocaching-Mega-Event „Märchenhaft in Kassel“ am 5. August stattfindet. Dafür hat sich unter anderem eine Vertreterin von Groundspeak aus den USA angemeldet, über deren Portal geoaching.com die meisten Geocacherinnen und Geocacher ihr Hobby betreiben. Neumeyer: „Die Zusage des geocaching.com-Betreibers ist für uns die Bestätigung, dass wir mit unserem Projekt einen Nerv getroffen haben und auf dem richtigen Weg sind. Groundspeak hat zentrale Bedeutung in der Kommunikation von Geocacherinnen und Geocachern.“



Das Projekt „Natursport.Umwelt.bewusst“ wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.



Der DWV dankt allen, die sich für die Online-Befragung engagiert haben. Viele von ihnen sind bereits auf der Projektwebsite genannt unter https://natursport-umwelt-bewusst.de/netzwerk-natursport-umwelt-bewusst/#unterstuetzer



Weitere Infos zum Projekt: www.natursport-umwelt-bewusst.de

Deutscher Wanderverband

Seit 1883 vertritt der Deutsche Wanderverband gegenüber Politik und Behörden die Interessen seiner Mitglieder und ist der Fachverband für das Wandern und die Wegearbeit in Deutschland. Als Dachverband von rund 70 Organisationen - darunter Gebietsvereine, Landesverbände und Förderer - mit rund 600.000 Mitgliedern hat der DWV wichtige Initiativen wie das Kita-, Schul- und Gesundheitswandern oder die Ausbildung von Wanderführern gemeinsam mit Partnern ins Leben gerufen. Als anerkannter Naturschutzverband hat der DWV zudem eine wichtige Funktion im Dialog von Naturnutzern und -schützern. Er ist Initiator des bundesweiten Tages des Wanderns am 14. Mai und zertifiziert im Rahmen der Qualitätsinitiative "Wanderbares Deutschland" Regionen, Wege und Gastgeber, wenn sie sich besonders gut für Wanderer eignen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren