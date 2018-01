Höhepunkt der Messe

Wenn die frisch als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierten Wanderwege ihre Urkunde bekommen, ist das jedes Mal ein Fest. Am 13. Januar ist es soweit.



53 Wanderwege aus zwölf Bundesländern werden am 13. Januar in Stuttgart das begehrte Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ erhalten (Übersicht aller Wege siehe Anhang). Die Übergabe der Urkunden durch Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbands (DWV), ist einer der Höhepunkte der Messe Fahrrad- & Erlebnis-Reisen mit Wandern vom 13. bis 14. Januar im Rahmen der CMT in Stuttgart. Der längste zertifizierte Wanderweg ist mit 520 Kilometern der Frankenweg, der kürzeste die Paradiestour Prisental im Schwarzwald mit acht Kilometern. 17 Wege bekommen das Zertifikat in Stuttgart zum ersten Mal. 12 Wege haben sich zum ersten, 13 Wege zum zweiten, sechs Wege zum dritten und fünf Wege zum vierten Mal nachzertifizieren lassen.



Die Nachzertifizierungen werden alle drei Jahre nötig, wenn ein Weg weiterhin mit dem Qualitätssiegel für sich werben soll. Als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert wird ein Weg nur, wenn er 32 aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitete Qualitätskriterien erfüllt. So prüft der DWV, ob mindestens 35 Prozent der Gesamtstrecke aus naturbelassenem Untergrund besteht, ob die Wegweisung funktioniert und ob es Naturattraktionen wie Gipfel oder Wasserfälle am Wegesrand gibt. Außerdem muss ein Qualitätsweg viel Abwechslung bieten. Das gilt auch für die kurzen „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ bis 20 Kilometer Länge, die der DWV ebenfalls zertifiziert. Diese Wege müssen zusätzlich einen thematischen Schwerpunkt besitzen. Beispiel „winterglück“. Die so bezeichneten Wege sind perfekt für Wanderer, die auch bei Kälte, Schnee und Eis gerne draußen unterwegs sind. Damit die Wanderer sich auch bei widrigen Wetterbedingungen sicher orientieren können, ist eine kontrastreiche, im Schnee gut erkennbare Markierung Voraussetzung für die DWV-Zertifizierung. Dazu müssen die Wege regelmäßig geräumt werden. In Stuttgart bekommt der WinterWanderWeg – Ochsenkopfrunde die Auszeichnung als „winterglück“. Der Weg liegt in der Ochsenkopfregion im Fichtelgebirge, wo vom 17. bis 21. Januar der 3. Deutsche Winterwandertag stattfindet. Insgesamt gibt es acht Themen für kurze Qualitätswege. Von kulinarischen Kurzwegen über Stadtwanderungen bis zum Komfortwandern und Touren speziell für Kinder ist alles zu haben.



Die Übergabe der Zertifikate „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ findet am Samstag, 13. Januar, um 10:30 Uhr auf der Bühne in der neuen Halle 10 des Stuttgarter Messegeländes statt. Mit rund 15.000 Quadratmeter Fläche ist die Halle 10 um ein Drittel größer als die Halle, in der die Outdoor-Messe in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Wie in den Vorjahren bekommen die Besucher Informationen zu Wanderhotels ebenso wie zu einzelnen Trekkingtouren oder kompletten Wanderreisen. Der Messe zufolge ist die Nachfrage nach zertifizierten Wegen wie den „Qualitätswegen Wanderbares Deutschland“ in den vergangenen Jahren gestiegen. Für qualitativ hochwertige Angebote seien die Menschen bereit, auch reichlich Geld auszugeben.



Als langjähriger Messepartner präsentiert sich in Stuttgart erneut der Schwäbische Albverein (SAV). Der größte Wanderverein Europas informiert während der Messe über sein Familienprogramm, die Ü30-Wanderungen für die Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren sowie sportliche Wanderungen mit mehr als 30 Kilometer Länge. Darüber hinaus können sich Besucher am Stand des Schwäbischen Albvereins (10 E 57) umfassend zu den Angeboten und Leistungen des Vereins beraten lassen, sowie Literatur und Kartenmaterial kaufen.



Die Fahrrad- & Erlebnis-Reisen mit Wandern hat am 13. und 14. Januar von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise betragen 15 Euro für die Tageskarte und ermäßigt 12 Euro, jeweils einschließlich VVS. Noch günstiger sind die Tickets im Messe-Online-Shop.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren