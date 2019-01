15.000 Kilometer Qualität

12.01.19

Die frisch als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierten Wanderwege werden am 12. Januar in Stuttgart im Rahmen der Messe „Fahrrad- & WanderReisen“ ihre Urkunden bekommen. Anschließend gibt es in Deutschland 236 Qualitätswege, die insgesamt rund 15.000 Kilometer lang sind. Außerdem informiert der Deutsche Wanderverband während der Messe über die Bewegungsinitiativen „Let´s go – jeder Schritt hält fit“.



Insgesamt werden 33 Wanderwege am 12. Januar in Stuttgart das begehrte Zertifikat als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ bekommen. Anschließend gibt es bundesweit 128 längere Qualitätswege mit mehr als 20 Kilometern und 108 thematisch ausgerichtete kurze Qualitätswege. Die Übergabe der Urkunden durch Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbandes (DWV), ist einer der Höhepunkte der Messe „Fahrrad- & WanderReisen“ vom 12. bis 13. Januar im Rahmen der CMT in Stuttgart. Elf Wege bekommen das Zertifikat zum ersten Mal, 22 Wege sind bereits häufiger zertifiziert worden.



Die Nachzertifizierungen werden alle drei Jahre nötig, wenn ein Weg weiterhin mit dem Qualitätssiegel für sich werben soll. Rauchfuß: „Wege wie der Altmühltal-Panoramaweg, der Briloner Kammweg, der Westweg oder die Winterberger Hochtour dürfen sich schon seit mehr als zehn Jahren ´Qualitätsweg Wanderbares Deutschland` nennen. Das zeigt, dass sich das Zertifikat rechnet. Andernfalls würden die Anrainer der Wege den vergleichsweise hohen Aufwand für eine erfolgreiche Prüfung nicht auf sich nehmen.“ Dies gelte auch für die „Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland“. Hier sei der Aufwand für eine Zertifizierung noch größer. „Denn hier bekommen Wanderer alles, was sie für eine gelungene Tour brauchen. Tolle Wege, wanderfreundliche Unterkünfte, perfekte Informationsangebote und eine optimale Anbindung an Bus und Bahn“, so der Präsident. In Stuttgart bekommt das ZweiTälerLand im Schwarzwald die Auszeichnung „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ bereits zum zweiten Mal (Übersicht aller in Stuttgart zertifizierter Wege sowie der Region: Anhang_PM_1_CMT_2019).



Doch auch die Qualitätswege haben es in sich. Zertifiziert wird ein Weg nur, wenn er 32 aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitete Qualitätskriterien erfüllt. So prüft der DWV, ob mindestens 35 Prozent der Gesamtstrecke aus naturnahem Untergrund besteht, ob die Wegweisung funktioniert und ob es Naturattraktionen wie Gipfel, Wasserfälle oder beeindruckende Aussichten am Wegesrand gibt. Außerdem muss ein Qualitätsweg viel Abwechslung bieten.



Die Übergabe der Zertifikate „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ und „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ findet am Samstag, 12. Januar, um 10:00 Uhr auf der Bühne in Halle 10 des Stuttgarter Messegeländes statt. Mit dem Lee Trail in Luxemburg sowie dem Eislek Trail, der durch Luxemburg und Belgien führt, bekommen dort zudem auch zwei Wege das Zertifikat als europäischer Qualitätsweg, als „Leading Quality Trail – Best of Europe“.



Wie in den Vorjahren bekommen die Besucher der Messe „Fahrrad- & WanderReisen“ in Halle 10 des Stuttgarter Messegeländes Informationen zu Wanderhotels ebenso wie zu einzelnen Trekkingtouren oder kompletten Wanderreisen. Der Messe zufolge ist die Nachfrage nach zertifizierten Wegen wie den „Qualitätswegen Wanderbares Deutschland“ in den vergangenen Jahren gestiegen. Für qualitativ hochwertige Angebote seien die Menschen bereit, auch reichlich Geld auszugeben.



Der DWV ist zusammen mit dem Fachbereich Familie des Schwäbischen Albvereins an Stand Nr. 10 E 59 präsent. Dort informiert der DWV über die Bewegungsinitiativen „Let´s go – jeder Schritt hält fit“. Anlässlich des 10. Geburtstages des Deutschen Wanderabzeichens, welches zu dieser Initiative gehört, wird der Wander-Fitness-Pass kostenfrei an Wanderinteressenten verteilt. Das kleine Heft dient dem Sammeln von Wanderkilometern, die für das Deutsche Wanderabzeichen punkten. Das Abzeichen wird von über 60 gesetzlichen Krankenversicherungen in deren Bonusprogrammen anerkannt. Ebenfalls zur Bewegungsinitiative gehört das von der BKK Pfalz unterstützte „Let´s go – Familien, Kids und Kitas“, das sich vor allem an Familienwandergruppen und Kitas richtet. Auch das druckfrische Magazin Ferienwandern 2019 können Messebesucher am DWV-Stand kostenfrei bekommen.



Als größter Wanderverein Europas informiert der Schwäbische Albverein am Stand Nr. 10 E 57 über seine vielseitigen Wanderangebote sowie die ehrenamtliche Wege- und Naturschutzarbeit des Vereins. Bühnenvorträge zu Wetterkapriolen beim Wandern, Familienwandern und zu ehrenamtlichem Engagement runden den Messeauftritt des Albvereins ab.



Der Schwarzwaldverein präsentiert sich in Stuttgart nicht nur mit dem frisch als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ zertifizierten ZweiTälerland. Am Stand Nr. 10 D 67 und mit dem Infomobil informieren die Mitarbeiter des Vereins über die Angebote und Leistungen des Schwarzwaldvereins und bieten Wanderkarten zum Verkauf an.



Die „Fahrrad- & WanderReisen“ hat am 12. und 13. Januar von 9:00 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 15 Euro für die Tageskarte und ermäßigt 12 Euro, jeweils einschließlich Verkehrsverbund Stuttgart. Noch günstiger sind die Tickets im Messe-Online-Shop.

