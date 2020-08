Pressemitteilung BoxID: 811437 (Deutscher Tourismusverband e.V.)

Deutscher Tourismustag 2020 findet in Berlin statt

Die Coronakrise stellt den Deutschlandtourismus vor große Herausforderungen. Impulse für neue Strategien im Tourismus und der Austausch über mögliche Lösungsansätze sind in den letzten Wochen und Monaten wichtiger als je zuvor geworden.



Um ein starkes Signal für die Zukunft der Tourismusbranche zu setzen, steht der diesjährige Deutsche Tourismustag im Zeichen des „Neustarts“ – und möchte damit auch wichtige Botschaften in Richtung Bundespolitik senden. Somit liegt es nahe, den diesjährigen Deutschen Tourismustag am 4. und 5. November 2020 am Sitz von Parlament und Regierung in Berlin durchzuführen. Der bislang geplante Austragungsort – die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz – wird dann im kommenden Jahr 2021 Gastgeber des Deutschen Tourismustags sein.



Entsprechend des diesjährigen Mottos „Neustart im Deutschlandtourismus“ findet zunächst ein Ausblick auf die Zukunft des Tourismus statt. Es folgen eine politische Talkrunde sowie Lösungsansätze aus der Praxis. Details zum Programm und dem Veranstaltungsort werden Ende August unter www.deutschertourismustag.de veröffentlicht. Dann ist auch die Online-Anmeldung möglich.



Die Gesundheit und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle. Deshalb wird die Präsenzveranstaltung in Berlin mit größter Sorgfalt und unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln organisiert. Dank eines hybriden Veranstaltungsformates ist die Teilnahme sowohl vor Ort als auch digital möglich.



„Es ist grundsätzlich schade, dass der Deutsche Tourismustag in diesem Jahr nicht wie geplant in Mainz stattfinden wird. Gleichzeitig begrüßen wir es aber sehr, dass diese wichtige Branchenveranstaltung in diesem wegweisenden Jahr stattdessen – in angepasster Form – in der Bundeshauptstadt durchgeführt wird, um ein starkes Zeichen für die gesamte Tourismusbranche zu setzen. Wir freuen uns schon darauf, im Jahr 2021 Gastgeber des Deutschen Tourismustags zu sein“, so Michael Ebling, Oberbürgermeister der Stadt Mainz.



Bei Fragen oder Anmerkungen zum Deutschen Tourismustag 2020 stehen Ihnen Anne-Sophie Krause und Ulrike Eulenberger per E-Mail an » tagung@deutschertourismusverband.de oder per Telefon unter 030 856 215 -140 / -161 sehr gern als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

