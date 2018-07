MINOX ist offizieller Ausrüster des Deutschen Segler-Verbands

Als Hersteller hochwertiger Ferngläser für den Wassersport ist das Optikunternehmen MINOX ab sofort Partner und offizieller Ausrüster des Deutschen Segler-Verbands (DSV).



Mit über 85 Jahren Erfahrung im Bereich Optik und Feinmechanik steht das Traditionsunternehmen aus Wetzlar für außergewöhnliche Innovationskraft auf dem Gebiet der Fernoptik. Die MINOX Nautik-Linie bietet ein umfangreiches Sortiment an Ferngläsern, die speziell auf die Anforderungen des Wassersports und der Seeschifffahrt ausgelegt sind.



DSV-Präsidentin Mona Küppers sagt: "Beim anspruchsvollen Fahrtensegeln, aber auch im Spitzensport, ist das richtige Fernglas unverzichtbar. Die Nautik-Ferngläser von MINOX spiegeln schon sehr genau wider, was Seglerinnen und Segler sich wünschen."



Thorsten Kortemeier, geschäftsführender Gesellschafter der MINOX GmbH, sagt: "Durch die Kooperation mit dem Deutschen Segler-Verband erhoffen wir uns wertvolle Erkenntnisse zur Weitentwicklung unserer Produkte. Weiterhin ist es uns ein großes Anliegen, den deutschen Spitzensegelsport zu fördern."



20 Ferngläser des Typs BN 7x50 C II hat MINOX bereits der Abteilung Leistungssport zur Verfügung gestellt. Im September werden sie dem German Sailing Team bei der ersten olympischen Test-Regatta im japanischen Enoshima eine wichtige Hilfe sein.



Mehr zur Nautik-Linie von MINOX erfahren Sie auf www.minox.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren