Rugby-Highlight gegen Samoa steigt in Heidelberg

Das Rückspiel im Duell um die direkte Qualifikation zum Rugby World Cup 2019 gegen Samoa steigt am 14. Juli im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg. In enger Abstimmung mit dem Rugby-Weltverband fiel die Entscheidung des Deutschen Rugby-Verbands auf das Stadion, wo das deutsche 15er-Rugbynationalteam zuletzt auch das WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal gewinnen konnte. Ankick ist 16 Uhr.



„Es war diesmal nicht einfach, einen Spielort zu finden“, beschreibt Pia Fischer von der Deutschen Rugby Marketing GmbH. „Stadien in Hannover und Offenbach mussten absagen, weil ein Konzert beziehungsweise ein Sommerfestival dort stattfinden. Andere Spielstätten erfüllten die hohen Anforderungen des Weltverbandes nicht. Dazu zählte unter anderem, dass die Spielstätte nicht weiter als 100 Kilometer entfernt vom Flughafen Frankfurt/Main sein darf, wo das samoanische Team ankommt.“



Einzig die BRITA-Arena in Wiesbaden hatte früh großes Interesse an der Ausrichtung des Spiels gegen Samoa bekundet und auch entsprechende Angebote geschickt. Dazu waren die Organisatoren bereits mit Vertretern von World Rugby im Stadion, haben sich die Gegebenheiten vor Ort nochmals angeschaut und wollten die Entscheidung bereits verkünden. „Aber nun hat Stadion-Geschäftsführer Stefan Blöcher kurzfristig doch abgesagt, weil einige Dienstleister es nicht schaffen beziehungsweise die Stadt die entsprechenden Straßen nicht absperren können. Das ist natürlich ärgerlich, und nun gehen wir für dieses wichtige Spiel erneut nach Heidelberg. Hier finden wir zwar nicht die optimalen Rahmenbedingungen, die wir uns für ein solches Highlight wünschen, aber doch immerhin eine Stadt, die sich sehr bemüht sowie ein sehr engagiertes und zuverlässiges Team an freiwilligen Helfern, die alles daran setzen werden, dass dieses Spiel in einem würdigen Umfeld stattfinden kann. Dafür an alle Beteiligten schon im Voraus vielen Dank.“



Da nun der Austragungsort feststeht, wird am Montagmittag auch der Kartenvorverkauf für das in gut zwei Wochen stattfindende WM-Qualifikationsrückspiel gegen Samoa starten. Zudem können sich Medienvertreter ab sofort für dieses Spiel akkreditieren.





