17.01.19

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Daher wird der 09. Juni 2019 ein Festtag in ganz Deutschland, denn dann ist Tag des Modellflugs. Der Deutsche Modellflieger Verband (DMFV) feiert mit Piloten, Herstellern, Fachhändlern und Vereinen das faszinierende Hobby. Und noch viel wichtiger: Alle zusammen begeistern Freunde, Verwandte und Kollegen mit dabei zu sein.



Am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz stehen und zum ersten Mal das neue Modell in die Luft bringen. Für zehntausende Modellflugpiloten ist das immer wieder aufs Neue einer der schönsten Momente ihres Hobby-Lebens. Momente, die man einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen sollte. „Jeder kann mitmachen“, so lautet daher auch die Devise des Tags des Modellflugs. Und damit das vom Deutschen Modellflieger Verband ins Leben gerufene Ereignis überall in Deutschland ein großes Fest für das Hobby wird, sind alle Modellflugsportler dazu aufgerufen, Freunden, Bekannten und anderen Interessierten die Faszination unserer so vielfältigen Freizeitbeschäftigung näher zu bringen. Mitmachen kann, mitmachen sollte jeder, der sich für den Modellflug interessiert, ihn ausübt oder vielleicht auch selbst erst noch besser kennenlernen möchte. Egal wie, egal wo, egal wann: jede Unterstützung zählt.



Die Idee hinter dieser Aktion ist denkbar einfach. Denn die besten Botschafter unseres Hobbies sind diejenigen, die es betreiben. Wenn jeder nur einen weiteren Bekannten, Verwandten oder Freund anspricht, ist schon viel erreicht. Dabei können wir es uns auch ruhig ganz einfach machen. Ob in der Kaffeepause im Büro oder auf dem Schulfest der Kinder: wir Modellflieger haben viele tolle Dinge zu erzählen, zu zeigen und zu erklären. Wir müssen es nur einfach machen. Also warum nicht einmal den Nachbarn von gegenüber mit auf den Flugplatz nehmen und per Lehrer-Schüler-Verbindung mal eine Runde über die Wiese drehen lassen? Oder einen kleinen Info-Stand auf dem Straßenfest aufbauen? Vereine können einen Tag der offenen Tür ausrichten und zum Schnupperfliegen einladen.



Zusammen den Modellflug feiern und andere Menschen dafür begeistern, das ist das Ziel des Tags des Modellflugs. Und der beschränkt sich natürlich nicht nur auf den 09. Juni 2019. Auch in den Tagen, Wochen und Monaten davor oder danach ist jeder noch so kleine Beitrag ein Puzzlestück für den gemeinsamen Erfolg. Schließlich kann jeder Tag zu einem Tag des Modellflugs werden. Unter dem Hashtag #tdm19 sind alle Teilnehmer aufgerufen, ihre Aktionen und Beiträge in den Sozialen Medien zu teilen, von ihren Momenten der geteilten Freude zu berichten. Und natürlich freuen sich die Organisatoren auch über Zuschriften per E-Mail an info@tag-des-modellflugs.de, die in die zentrale Event-Kommunikation einfließen können. Denn je lauter wir werden und je mehr Reichweite unser gemeinsamer „Tag des Modellflugs“ bekommt, desto größer wird auch sein Erfolg.



#tdm im Netz

www.tag-des-modellflugs.de

www.instagram.com/tagdesmodellflugs/

www.facebook.com/tagdesmodellflugs

www.twitter.com/tdmodellflugs

