Pressemitteilung BoxID: 762017 (Deutscher LandFrauenverband e. V. (dlv))

"LandFrauen zeigen Flagge" - überall!

Rekordverdächtige Zwischenbilanz der Aktionstage des Deutschen LandFrauenverbands

Seit April haben LandFrauen in über 250 Veranstaltungen rund 125.000 Besucherinnen und Besucher erreicht. „LandFrauen zeigen Flagge“ ist das Motto der diesjährigen Aktionstage des Deutschen LandFrauenverbands (dlv). Von April bis Oktober organisieren die Vereine in ganz Deutschland Veranstaltungen und nehmen das Motto zum Anlass, um mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen, laden Gäste auf landwirtschaftliche Betriebe ein und informieren in ihrem Dorf über ehrenamtliches Engagement.



„Unsere Aktionstage verbinden! Wenn Menschen zusammenkommen, sich kennenlernen und unterhalten, dann stärkt das unsere Gesellschaft. 125.000 Menschen sind seit Mai durch die LandFrauen zusammengekommen – eine Zwischenbilanz, die sich mehr als sehen lassen kann“, sagt Petra Bentkämper, Präsidentin des dlv. „LandFrauen zeigen Flagge“ steht für ein starkes Miteinander, für Gemeinschaft, Respekt und Toleranz. „Wir zeigen Flagge für lebendige Dörfer, Gleichberechtigung und Ehrenamt. Wie engagiert wir LandFrauen im ländlichen Raum für diese Werte und für unsere Demokratie einstehen, sehen wir an den zahlreichen Aktionen.“



Die bereits stattgefundenen Veranstaltungen haben die Gleichstellung in den Blick genommen und über gesunde Lebensmittel aufgeklärt. LandFrauenvereine informieren zum Verbraucherschutz, über regionale Produkte, Equal Pay oder setzen sich für andere Menschen ein. Der Kreisverband der LandFrauenvereine Gifhorn hat beispielsweise bei einem Spendenlauf Geld für bedürftige Kinder gesammelt, der Landfrauenverein Vettweiß baut mit seinen Gästen ein Bienenhotel, in Hanau organisieren die LandFrauen ein Essen für das ganze Dorf.



Noch bis Oktober können sich LandFrauenvereine für weitere Aktionen anmelden. Schirmherrin der diesjährigen Aktionstage ist Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey.



Alle Informationen zu den Aktionstagen finden Sie hier: www.landfrauen.info/mitmachen/aktionstage-landfrauen-zeigen-flagge/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (