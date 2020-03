Pressemitteilung BoxID: 789372 (Deutscher Kanu-Verband e.V.)

XXL Paddelfestival - Kanu-Träume im Kanupark

Kanupark Markkleeberg sieht erneut Deutschlands herausragendes Paddelsport-Event am 9./10. Mai 2020

Kanu-Träume werden wahr: Das XXL Paddelfestival ist das spektakulärste Paddelsport-Event im Land. Auch in der neuen Auflage richtet sich ein abwechslungsreiches Programm an interessierte Einsteiger und erfahrene Kanuten. Alle Disziplinen des Kanusports sind vertreten. Alle Könnensstufen werden bedient. Mehr Attraktionen, mehr Möglichkeiten zum Ausprobieren und Testen. Einem erfolgreichen Saisonauftakt steht nichts im Weg.



Von Zahmwasser bis Wildwasser

Das Festivalgelände rund um den Kanupark am Markkleeberger See bei Leipzig ist in Deutschland einmalig. Die Kombination von Wildwasserpark und Seenplatte ermöglicht eine einzigartige Gemeinschaftsveranstaltung aller Facetten des Kanusports. Von Action und Spannung im Wildwasser bis hin zum erholsamen Freizeit- und Tourenpaddeln auf den Seen. Vom SUP bis zum Binsenbummeln. Von der Freestyle-Akrobatik in der Welle bis hin zu schnellen Seekajaks.



Kanu-Verband plus Kanupark

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ist Veranstalter in Kooperation mit dem Kanupark als Ausrichter. Der Veranstaltungsort in der Tourismusregion „Leipziger Neuseenland“ liegt in verkehrsgünstiger Lage am Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege, eingebunden in ein nachhaltiges touristisches Gesamtkonzept.



Frühstart am Freitag

Bereits am Spätnachmittag (8. Mai 2020) laufen die Pumpen an beiden Wildwasserkanälen des Kanuparks an und bieten für frühzeitig angereiste Kanuten zwei spritzige Stunden. Big-O, Olaf Obsommer, der bekannte Kanufilmer offeriert einen Workshop für Foto- und Videofans. Am Abend entführt der aktuelle Filmvortrag von Sebastian Schmidt die Zuschauer in ferne Gefilde.



Wasser, Wissen, Wettkampf

Samstag und Sonntag, wenn die Pumpen unter Volllast arbeiten, präsentieren die namhaftesten Hersteller ihre neueste Hardware. Jetzt ist Testen und Ausprobieren angesagt. Beim Kanuhändler Ausrüstung vervollständigen, in einem der zahlreichen Workshops das Wissen rund um das Kanu auffrischen – alles ist möglich. Geführte Touren zeigen die Schönheiten der Region. Vorführungen und Wettkämpfe runden das abwechslungsreiche Programm ab. Die CANUA-App wird am DKV-Infostand vorgestellt und kann getestet werden.



Natürlich kommt auch der Nachwuchs zum Zug. Ein Kinderaktionsfeld auf dem Trockenen lässt keine Langeweile aufkommen. Am Sonntag können die Juniorinnen und Junioren bei der Palm Trophy Wettkampfgefühl erleben und klasse Preise abräumen. Etwas zu gewinnen gibt auch für den aktivsten Verein bei der DKV-Club-Challenge.



Zutritt kostenlos

Der Zugang zum Gelände des Kanuparks, zur Seenplatte und zum bunten Rahmenprogramm des XXL-Festivals ist für Besucher und Teilnehmer kostenlos. Kanuten, die auf den beiden Wildwasserkanälen ihre Runden drehen wollen, zahlen lediglich eine Pauschale für's Wochenende. Tickets sind an der Tageskasse im Kanupark zu lösen. Dann werden Kanu-Träume wahr!



Weitere Informationen:

www.paddelfestival.de



