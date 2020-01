Pressemitteilung BoxID: 782720 (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen)

DEHOGA zeichnet Leuchttürme der Ausbildung aus

Freisprechungsfeier des DEHOGA Region Hannover e.V. in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen

Erstmalig werden bei der Freisprechungsfeier des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Hannover Region e.V. sowohl die Auszubildenden aus den 6 gastgewerblichen Ausbildungsberufen „freigesprochen“, als auch Arbeitgeber als Leuchtturmbetriebe für besonders gute Ausbildungsqualität ausgezeichnet. Mit diesem neuen Instrument möchte der Verband angehenden Auszubildenden, Eltern, Lehrer*innen, Berufsberater*innen und allen, die sich mit der Berufsorientierung beschäftigen, aufzeigen, wie eine zeitgemäße Ausbildung im Gastgewerbe aussehen kann. Das Zertifikat soll Ansporn für alle Ausbildungsbetriebe sein und zur Qualitätssteigerung in der gastgewerblichen Ausbildung führen. Wer sich für eine Ausbildung im Gastgewerbe interessiert, erhält somit Unterstützung bei der Suche nach einem sehr guten Ausbildungsbetrieb.



Zum Projekt:

Im Juli 2019 hatten Hotel- und Gastronomiebetriebe in einem Einstiegsworkshop die Möglichkeit, sich über das Projekt „Leuchtturmbetrieb“ eingehend zu informieren. Im Anschluss konnten sie sich anhand eines mehrseitigen Fragebogens für die Auszeichnung bewerben. Die DEHOGA Berufsbildungsbeauftragte Nicole Röser hat die Betriebe anschließend mit einem 4-köpfigen Auditoren-Team unter die Lupe genommen. Sechs Kategorien wurden überprüft. Ein besonderes Augenmerk erhält neben der Vermittlung der Ausbildungsinhalte der Umgang mit den Azubis und die Wertschätzung. Eine detaillierte Ausbildungsplanung, die Unterstützung der Azubis bei Hemmnissen und Herausforderungen - auch über betriebliche Belange hinaus - sowie Weiterbildungsangebote, Azubi-Austauschprogramme und die Begleitung zum Ausbildungsabschluss sind ebenfalls wesentliche Bestandteile der Überprüfung.



Vier Betriebe dürfen sich ab 20.Januar 2020 als „DEHOGA-Leuchtturmbetrieb“ bezeichnen. „Ich freue mich über das positive Ergebnis und sehe dies als Startschuss für weitere Bewerber. Denn es wird höchste Zeit, auch der Öffentlichkeit und gerade jungen Menschen sichtbar zu machen, wo man in unserer Branche besondere Ausbildungsleistung erwarten darf.“, so Nicole Rösler.



Der DEHOGA freut sich auf die mehr als 100 frisch gebackenen Fachkräfte, die vom 1. Vorsitzenden Jörg Lange als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt und beglückwünscht werden. Wie schnell man in der Branche zum Direktor aufsteigen kann, schildert in seiner Festrede eindrücklich Fabian Bückner, Küchendirektor des Hoflokal am ErlebnisZoo Hannover.



Für eine gute gastgewerbliche Ausbildung kooperieren die BBS 2, die IHK und der DEHOGA Region Hannover e.V. eng miteinander. Allen liegt eine gute Ausbildung am Herzen. Mit der Zertifizierung der „Leuchttürme unter den Ausbildungsbetrieben“ ist ein weiterer Meilenstein in Sachen Ausbildungsqualität gesetzt.



Wie immer lädt der DEHOGA im Anschluss an den offiziellen Teil zu einem Sektempfang ein, um auf den Erfolg der Fachkräfte anzustoßen.

