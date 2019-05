Pressemitteilung BoxID: 753178 (Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand)

Fachkräftestrategie 2030 für Sachsen: DGB vermisst deutlicheres Bekenntnis aller zu Tarifbindung und Mitbestimmung

Sachsens DGB-Gewerkschaften zur Fachkräftestrategie 2030 der Fachkräfteallianz: „Den Ansatz, viele beteiligte und betroffene Akteure an einen Tisch zu holen und eine ge-meinsame Strategie zu erarbeiten, begrüßen wir nach wie vor“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende von Sachsen, Anne Neuendorf, am Donnerstag in Dresden.



Neuendorf weiter: „Die breit angelegte Strategie umfasst die wichtigen und richtigen The-men zur Sicherung und Gewinnung von Fachkräften. Angesichts der demografischen Her-ausforderungen und des technischen Wandels ist die Gewinnung und Haltung von Fach- und Arbeitskräften der entscheidende Faktor für die sächsische Wirtschaft und unser aller Wohlstand.“



„Von allen Mitgliedern der sächsischen Fachkräfteallianz hätten wir uns ein deutlicheres Bekenntnis zu Tarifbindung und Mitbestimmung erhofft“, kritisierte Neuendorf. „Die Ge-werkschaften haben konstruktiv an der Erarbeitung von guten Ansätzen mitgewirkt. Viele davon werden ihre Wirkung aber verfehlen, wenn nicht alle gemeinsam für mehr gerecht ausgehandelte Tarifverträge eintreten. Für uns bleiben die Arbeitsbedingungen, die mit den Beschäftigten ausgehandelt werden, der Kern von Guter Arbeit. Die vereinbarten Maßnah-men können nur auf dieser Grundlage ihre volle Wirkung entfalten“, ist Neuendorf über-zeugt.

