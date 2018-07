Die 21. Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist zu Ende. Frankreich ist Weltmeister. Für Deutschland lief es nicht so rund. Was bleibt in Erinnerung? Der deutsche NHL-Eishockey-Star Leon Draisaitl und Fußball-Begeisterter stand dem Verein Deutscher Fußball Botschafter e.V. exklusiv für ein Gespräch zur Verfügung.



Deutscher Fußball Botschafter e.V.: „Diese WM lief für die deutsche Nationalmannschaft nicht so rund. Der deutsche WM-Traum flammte kurz auf, als Toni Kroos im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden in der 95. Minute zum 2:1 traf. Das war es. Wie hast Du diese WM in Erinnerung, als Fan aber auch als Sport-Profi?“



Leon Draisaitl: „Natürlich war es enttäuschend, für jeden Fußballbegeisterten in Deutschland. Es lief alles nicht rund und jeder kennt die Situation, dass etwas einfach nicht klappen will. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten Jahren wieder ganz oben dabei sein wird.“



Deutscher Fußball Botschafter e.V.: „Die WM war quasi ein Treffen der Botschafter des internationalen Fußballs, denn viele Spieler spielen in Klubs ausländischer Vereine. Du selbst bist in Kanada auch ein Botschafter des deutschen Eishockeysports. Was für Werte sollte ein Sportbotschafter Deiner Meinung nach vermitteln?“



Leon Draisaitl: „Meiner Meinung nach sollte der Sportbotschafter Werte wie Leidenschaft, Spaß und Verbundenheit vermitteln. Es gibt so viele Menschen, die Sportarten lieben, egal ob Eishockey oder Fußball. Sport soll einfach Menschen zusammenbringen und Freude bereiten.“



Deutscher Fußball Botschafter e.V.: „Dein Verein, die Edmonton Oilers, sind sowohl im Nachwuchs- als auch im sozialen Bereich engagiert. Was wird dort gemacht und wie bist Du als Starspieler dabei eingebunden?“



Leon Draisaitl: „Jeder von uns wir in Charity-Aktionen eingebunden, sei es z.B. ein Charity-Poker-Turnier oder ein Krankenhausbesuch. Wir als Verein sind sehr engagiert. Das finde ich wichtig und gut.“



Deutscher Fußball Botschafter e.V.: „Die Eishockey-Turniere werden internationaler, Dein Verein Edmonton Oilers hat den Saisonauftakt der NHL Global Series erstmalig in Stockholm. International zu arbeiten mit interkulturellen Mannschaften außerhalb des Heimatlandes, was bedeutet das für die Sportler selbst?“



Leon Draisaitl: „Es wird sehr viel Spaß machen, keine Frage. International unterwegs zu sein und zu arbeiten, so denke ich, kann uns als Team sehr weiterhelfen. Für das Team-Bonding wird es klasse sein.“



Deutscher Fußball Botschafter e.V.: „Vielen Dank für das angenehme Gespräch mit Dir und viel Erfolg bei der anstehenden Eishockey-Saison!“

Deutscher Fußball Botschafter e.V.

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2011 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainer/innen und Spieler/innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image von Deutschland beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden. Von Nepal bis Namibia: Der Verein konnte seit 2013 insgesamt mehr als 20 Förderprojekte weltweit unterstützen. Schirmherr ist Rudi Gutendorf, Trainerlegende und Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse. Mehr erhalten Sie unter: www.fussballbotschafter.de





