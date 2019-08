Pressemitteilung BoxID: 764345 (Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV))

AFAC19 powered by INTERSCHUTZ (27. bis 30. August 2019): Der Wandel ist die neue Normalität - AFAC19 startet in Melbourne

Mit neuen Konferenzformaten und einem prominenten Gast aus Deutschland geht die AFAC19 powered by INTERSCHUTZ im australischen Melbourne an den Start. Lokale und internationale Unternehmen und Hilfsorganisationen aus dem Bereich Schutz und Rettung treffen sich vom 27. bis 30. August auf der AFAC19.



Die AFAC19 powered by INTERSCHUTZ wird die bisher umfangreichste Ausgabe der AFAC werden. Das liegt auch daran, dass die nationale Konferenz der Institution of Fire Engineers (IFE) erstmals Teil der AFAC ist. Ebenfalls im Programm ist die Australian Disaster Resilience Conference. Zudem wird es im hochkarätig besetzten Bushfire and Natural Hazards CRC Research Forum erneut um aktuelle Forschungsergebnisse rund um Naturkatastrophen und Resilienz gehen. Der deutsche Gemeinschaftsstand ist mit elf Unternehmen auf der AFAC19 dabei. Ein Highlight wird außerdem der Auftritt des Präsidenten des Deutschen

Feuerwehrverbands sein. Mit Hartmut Ziebs nimmt erstmals ein deutscher Sprecher am Konferenzprogramm der AFAC teil. Sein Thema: „How does the German fire brigade system work?“, also das deutsche Feuerwehr-System.



Das diesjährige Leitthema der AFAC19 lautet „A shift to the new norm: riding the wave of change”, übersetzt in etwa: „Auf dem Weg zu einem neuen Standard: Auf der Welle des Wandels reiten“. Dabei geht es darum, wie sich der Notfallsektor auf eine neue Zeit einstellt, in der signifikante Veränderungen zur Normalität werden. Dazu gehören eine bessere Vorbereitung auf Notfälle, eine stärkere Resilienz der Gesellschaft sowie ein größeres Vermögen, sich nach Krisen schneller zu erholen. „In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit einigen großen Themen, die uns alle betreffen: Wachstum, Klimawandel und technologischer Fortschritt“, sagt Stuart Ellis, CEO der AFAC. „Wir stellen uns aber auch der Anforderung, mehr Vielfalt und Integration zu fördern, um die Gemeinschaften, denen wir dienen, besser widerzuspiegeln.“



Auf der AFAC19 kommen der Feuerwehr- und der Rettungsdienstsektor Australiens sowie internationale Unternehmen zusammen, um aktuelle Fragen gemeinsam zu diskutieren. Insgesamt sind es fast 200 Unternehmen, die ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen auf 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren. Folgende Unternehmen sind als Aussteller auf dem deutschen Gemeinschaftsstand dabei: ALRO Engineering, askö, Crystop, Haix Group, Luitpold Schott Amaturenfabrik, s.tec Germany, Schmitz One Seven, Securemen, Skylotec, Stumpf & Kossendey Verlagsgesellschaft sowie Wagner Group.



Den deutschen Pavillon organisieren das Bundeswirtschaftsministerium und der INTERSCHUTZ-Partner die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb). Die AFAC19 powered by INTERSCHUTZ ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council (AFAC), Bushfire und Natural Hazards CRC und der Deutschen Messe, auftretend als Hannover Fairs Pty Ltd. Die Deutsche Messe AG ist an der AFAC beteiligt, indem sie ihre Kompetenz im Bereich Messemanagement einbringt. Gleichzeitig stärkt die AFAC das internationale Standing der INTERSCHUTZ in Hannover.



Über die INTERSCHUTZ

Die INTERSCHUTZ ist die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit. Das nächste Mal findet sie vom 15. bis 20. Juni 2020 in Hannover statt. Das Angebot der INTERSCHUTZ umfasst sämtliche Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Feuerwehr, Vorbeugender Brandschutz, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz, Kommunikations- und Leitstellentechnik sowie Schutzausrüstung. Das Leitthema der INTERSCHUTZ 2020 lautet „Teams, Taktik, Technik – Schutz und Rettung vernetzt“. Internationale Veranstaltungen der INTERSCHUTZ sind: die AFAC powered by INTERSCHUTZ (27. bis 30. August 2019) in Melbourne/Australien, die REAS powered by INTERSCHUTZ (4. bis 6. Oktober 2019) in Montichiari/Italien, die CEFE powered by INTERSCHUTZ (6. bis 8. November 2019) in Shanghai/China sowie die INTERSCHUTZ USA (13 bis 17. Oktober 2020) in Philadelphia/Pennsylvania.



Deutsche Messe AG

Die Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 310 Millionen Euro im Jahr 2018 zählt sie zu den fünf größten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehören internationale Leitmessen wie die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit), die LABVOLUTION (Labortechnik) und die LIGNA (Werkzeuge, Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung). Weitere Fachmessen organisiert die Deutsche Messe zudem an anderen Standorten in Deutschland, etwa die parts2clean (Teilereinigung) oder die SurfaceTechnology (Oberflächentechnik). Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) und EuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen), EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA; Transport, Logistik, Mobilität). Zum Portfolio der Deutschen Messe gehören ebenfalls Veranstaltungen in Australien, China, Indonesien, Italien, Kanada, Mexiko, Russland, Singapur, Thailand, der Türkei und den USA. Dazu zählen Messen aus den Bereichen Automotive, ICT & Digital Business, Manufacturing & Processing Industries, Energy & Logistics sowie Metal Processing. Mit mehr als 1 200 Beschäftigten und 58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe in rund 100 Ländern präsent.





