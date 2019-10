Pressemitteilung BoxID: 771659 (Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV))

Pellets im Oktober wie gewohnt etwas teurer

Erwarteter Preisanstieg zu Beginn der kalten Jahreszeit

Holzpellets sind im Oktober saisonbedingt im Preis gestiegen, und zwar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) veröffentlichte Statistik gibt für den bundesweiten Tonnenpreis bei 6 Tonnen (t) Abnahmemenge 247,17 EUR an. Ein Kilogramm kostet demnach 24,72 Cent, eine Kilowattstunde (kWh) Wärme 4,94 Cent. Der Preisvorteil von Pellets gegenüber Heizöl beträgt 25,0 Prozent, gegenüber Erdgas 21,7 Prozent.



„Wie erwartet ist der Preis für Pellets im Oktober gestiegen. Das ist eine typische saiso-nale Entwicklung“, erklärt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Erfahrene Pelletheizer kennen die typische Kurve im Jahresverlauf und haben bereits im Frühjahr oder Sommer ihr Lager gefüllt bzw. Sackware bestellt.“ Wer seinen Vorrat an Pellets noch nicht geprüft hat, sollte dies bald nachholen.



Bei der Bestellung rät Branchenexperte Bentele nach der ENplus-Zertifizierung zu fragen. Nur Händler mit dieser Auszeichnung haben geprüfte hochwertige Pelletqualität im An-gebot und sind im schonenden Umgang mit den kleinen Presslingen ausgebildet. Zertifi-zierte ENplus-Händler finden Verbraucher unter www.enplus-pellets.de.



Regionalpreise



Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Oktober 2019 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): In der Mitte der Republik sind Pellets mit 246,20 EUR/t am güns-tigsten. Süddeutschland liegt mit 246,26 EUR/t fast gleichauf. In Nord- und Ostdeutsch-land kosten Pellets im Schnitt 249,85 EUR/t.



Größere Mengen (26 t) wurden im Oktober 2019 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 230,98 EUR/t, Mitte: 230,03 EUR/t, Nord/Ost: 232,95 EUR/t (alle inkl. MwSt.).



DEPV-Index



Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.



DEPV-Index Oktober 2019 6 t: 247,17 EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).



DEPV-Index Oktober 2019 26 t: 231,68 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

