Pressemitteilung BoxID: 795119 (Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV))

Niedrige Frühlingspreise für Holzpellets im April

Handel sichert Versorgung während Corona-Krise

Trotz coronabedingt gestiegener Nachfrage sind Holzpellets wei-terhin günstiger als fossile Energieträger und mit 245,94 EUR/Tonne (t) auch deutlich günstiger als im Vormonat. Verglichen mit dem März-Preis ist ein Rückgang von 4,2 Prozent für 6 t Abnahmemenge festzustellen, berichtet der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV). Zu März 2019 sind es 2,7 Prozent weniger. Der Kilopreis beträgt entsprechend 24,59 Cent, eine Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets kostet 4,92 Cent. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl liegt bei 4,8 Prozent, gegenüber Erdgas bei rd. 22 Prozent. Eine aktuelle Umfrage unter 66 ENplus-zertifizierten Pellethändlern und -produzenten bestätigt die Versorgungssicherheit auch in der Corona-Krise.



„Im Frühling starten die ersten Einlagerungsaktionen für Pellets, was sich an deutlich niedrigeren Preisen zeigt“, erklärt DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Zwei Drittel der befragten Händler und -produzenten sieht nach einer aktuellen Umfrage keine nega-tiven Folgen der Corona-Pandemie auf die Pelletversorgung“, so Bentele weiter. Die La-ger der Unternehmen seien aufgrund eines hohen Rohstoffangebots gut gefüllt. Einzig bei der Logistik rechneten manche Händler mit leichten Einschränkungen, falls Mitarbei-ter erkrankten – demgegenüber stehe aber ein Zeitgewinn durch leerere Straßen.



Heizungskunden, die jetzt ihr Lager mit Pellets auffüllen möchten, finden auf der Web-seite www.enplus-pellets.de Kontaktdaten von ENplus-zertifizierten Händlern.



Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im April 2020 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): Im Süden sind Pellets mit 243,41 EUR/t wie schon im März am günstigsten, gefolgt von der Region Nord/Ost. Hier kosten Pellets 245,68 EUR/t. In Mit-teldeutschland liegt der Tonnenpreis bei 246,15 EUR.



Größere Mengen (26 t) wurden im April 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 230,01 EUR/t, Mitte: 227,12 EUR/t, Nord/Ost: 228,37 EUR/t (alle inkl. MwSt.).



DEPV-Index

Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.



DEPV-Index April 2020 6 t: 245,94 EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkos-ten und MwSt.).



DEPV-Index April 2020 26 t: 230,19 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Neben-kosten und MwSt.).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (